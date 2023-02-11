Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Айвазовського та Рєпіна українськими художниками

На сайті музею біля імені художників з’явилася їхня національність

Музей Метрополітен у Нью-Йорку продовжив відновлювати історичну справедливість стосовно України. Слідом за Архипом Куїнджі він назвав Іллю Рєпіна і Івана Айвазовського українським, а не російськими художниками. Про це повідомляє NV.

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Історикиня мистецтва Оксана Семеник, що протягом минулого тижні тішила українську спільноту маленькими перемогами на культурному фронтів помітила, що музей Метрополітен слідом за зміною назви картини Едгара Дега та визнання Куїнджи українськими художником, до українських художників також відніс Івана Айвазовського та Іллю Рєпіна. Це сталося у відповідь на численні звернення представників української культурної спільноти.

Так, на сайті музею Метрополітен біля імені цих художників з’явилася їхня національність – українець.

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У колекції музею є дві роботи Івана Айвазовського: «Корабель у штормовому морі» і «Корабель у місячному сяйві», а також портрет Айвазовського роботи студії Бабаева.

Мариніст Іван Айвазовський народився у Феодосії у 1817 році в сім'ї вірменського крамаря. Він разом із родиною переселився до Криму з Галичини в 1812 році. А до Західної України їхні пращури переселилися із Західної Вірменії. Художню освіту він отримав у Петербурзький Академії мистецтв. Іван Айвазовський жив і працював у Криму.

Також у колекції музею зберігаються чотири роботи Іллі Рєпіна: «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина», «Портрет хлопчика», «Пастух з отарою овець» і «Селянин з Тамбовської губернії».

Художник Ілля Рєпін походить із козацького роду на прізвище Ріпа. Він народився у 1844 році у місті Чугуєві, тоді Харківської губернії. Художню освіту отримав у Петербурзький Академії мистецтв.

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Нагадаэмо, в знаменитому американському Музеї мистецтва Метрополітен змінили національність легендарного живописця-пейзажиста 19-століття Архипа Куїнджі. Тривалий час під роботами уродженця Маріуполя зазначалося, що митець – росіянин.