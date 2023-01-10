Французький художник Гемі створив графіті на зруйнованих будинках Київщини (фото)

Паризький вуличний художник Крістіан Гемі, більше відомий як C215, нещодавно відвідав Україну

У Києві митець намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у кольорах України на терасі Посольства Франції

Популярний вуличний художник Крістіан Гемі відвідав Україну та створив низку графіті на зруйнованих будинках. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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«Паризький вуличний художник Крістіан Гемі, більше відомий як C215, нещодавно відвідав Україну, де створив чимало графіті в Бучі, Гостомелі та Києві на зруйнованих будівлях», - ідеться в повідомленні.

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У Києві митець намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у кольорах України на терасі Посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на фоні зруйнованих будівель.

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Графіті-двійник стіни, яку можна побачити в 13-му окрузі Парижа, з’явився і у Львові.

Нагадаємо, всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі став почесним громадянином міста Ірпінь у Київській області.

Нагадаємо, у Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі.

Раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

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Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна, у спарингу дзюдо. Також Бенксі показав відео подорожі Україною.