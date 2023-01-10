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Французький художник Гемі створив графіті на зруйнованих будинках Київщини (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Французький художник Гемі створив графіті на зруйнованих будинках Київщини (фото)
Паризький вуличний художник Крістіан Гемі, більше відомий як C215, нещодавно відвідав Україну
фота: міністерство культури

У Києві митець намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у кольорах України на терасі Посольства Франції

Популярний вуличний художник Крістіан Гемі відвідав Україну та створив низку графіті на зруйнованих  будинках. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Паризький вуличний художник Крістіан Гемі, більше відомий як C215, нещодавно відвідав Україну, де створив чимало графіті в Бучі, Гостомелі та Києві на зруйнованих будівлях», - ідеться в повідомленні.

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У Києві митець намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у кольорах України на терасі Посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на фоні зруйнованих будівель.

Графіті-двійник стіни, яку можна побачити в 13-му окрузі Парижа, з’явився і у Львові.

Нагадаємо, всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі став почесним громадянином міста Ірпінь у Київській області.

Нагадаємо, у Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі.

Раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна, у спарингу дзюдо. Також  Бенксі показав відео подорожі Україною.

Теги: художник Франція Свобода

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