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    На Закарпатті у неділю пройде свято вівчарів

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    На Закарпатті у неділю пройде свято вівчарів

    Основні заходи відбудуться на Синевирському перевалі

    У Міжгірському районі Закарпаття 3 червня відбудеться свято «Проводи отар на полонину».

    Про це повідомляє управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

    «Цьогоріч свято «Проводи отар на полонину» проводитиметься 3 червня на Синевирському перевалі. Святкове дійство розпочнеться о 13.00 із театралізованої ходи, яка пройде під звучання трембіт і троїстих музик центром Міжгір’я», - йдеться в повідомленні. Основні заходи стартують о 14 годині на Синевирському перевалі.

    Як зазначили в управлінні, на Міжгірщині проводи отар на полонини називають мішанням. Яскравими атрибутами цього традиційного дійства є токан з бринзою та вурдою, карпатські пісні й танці навколо величезного багаття.

     

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