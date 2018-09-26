Оголошено номінантів на першу національну премію кінокритиків



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Переможців оголосять 26 жовтня на відкритті кінофестивалю «Київський тиждень критики»

Організатори премії «Кіноколо-2018» оголосили список номінатнів — за кількістю номінацій лідирує фільм Сергія Лозниці «Донбас» та Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги».

Про це повідомили на сайті українського кінодистриб'ютора-компанії Артхаус Трафік.

Загалом премія має 7 номінацій: «Кращий повнометражний ігровий фільм», «Кращий короткометражний ігровий фільм», «Кращий документальний фільм», «Відкриття року», «Найкращий режисер», «Найкращий актор» та «Найкраща акторка».

До комітету «Кінокола» входять кінокритики та кінознавці, які є членами ФІПРЕССІ; українські кінокритики, чиї рецензії та критичні матеріали виходять в друкованій пресі, онлайн-медіа, на радіо або телебаченні; журналісти, які видають аналітичні матеріали про українське кіно в ЗМІ. На премію номінувалися стрічки українського виробництва, які були вперше показані в Україні в період з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року включно, а саме мали кінотеатральний прокат на території України або були показані вперше на українському кінофестивалі.

Лауреати премії будуть оголошені на урочистій церемонії нагородження 26 жовтня під час відкриття кінофестивалю «Київський тиждень критики».

«Київський тиждень критики» – це міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками. До програми фестивалю увійдуть фільми з лайн-апів головних світових кінофестивалів цього року, а також стрічки, що мали значний вплив на історію кінематографу або присвячені визначним діячам кіномистецтва. У 2018 році фестиваль проходитиме вдруге – з 26 жовтня по 1 листопада, у кінотеатрі «Жовтень». Програма фестивалю та початок акредитації на покази будуть оголошені 1 жовтня на сайті

Організаторами кінопремії виступають Спілка кінокритиків України, Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!», та компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду.

Номінанти

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Донбас» (реж. Сергій Лозниця)

«Вулкан» (реж. Роман Бондарчук)

«Гiрська жiнка: На вiйнi» (реж. Бенедикт Ерлінґссон)

«Кіборги. Герої не вмирають» (реж. Ахтем Сеїтаблаєв)

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Mia donna» (реж. Павло Остріков)

«Штангіст» (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук)

«Крокодил» (реж. Катерина Горностай)

«Поза зоною» (реж. Нікон Романченко)

Найкращий документальний фільм

«Дельта» (реж. Олександр Течинський)

«Міф» (реж. Леонід Кантер, Іван Ясній)

«Будинок «Слово» (реж. Тарас Томенко)

«Михайло та Даниїл» (реж. Андрій Загданський)

Відкриття року

«Коли падають дерева» (реж. Марися Нікітюк)

«Герой мого часу» (реж. Тоня Ноябрьова)

«Сторожова застава» (реж. Юрій Ковальов)

«Міф» (реж. Леонід Кантер, Іван Ясній)

Найкращий режисер

Сергій Лозниця – «Донбас»

Олександр Течинський – «Дельта»

Тета Цибульник, Еліас Парвулеско – «Dendro dreams»

Павло Остріков – «Mia donna»

Ахтем Сеїтаблаєв – «Кіборги. Герої не вмирають»

Найкращий актор

Георгій Делієв – «Донбас»

В'ячеслав Довженко – «Кіборги. Герої не вмирають»

Сергій Степанський – «Вулкан»

Сергій Фролов – «Таємний щоденник Симона Петлюри»

Найкраща акторка

Анастасія Пустовіт – «Коли падають дерева»

Ірма Вітовська – «Брама»

Олеся Жураківська – «Донбас»

Наталія Половинка – «Тера»