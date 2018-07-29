Померла відома українська радіоведуча



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Марта Кінасевич

Прощання з Мартою Кінасевич відбудеться 30 липня у Львові

У Львові на 73 році життя після тяжкої хвороби померла відома українська радіоведуча і музикознавець Марта Кінасевич.

Про це написав у Facebook народний депутат Микола Княжицький.

«У цьому році відійшло так багато людей, які творили епоху, які зберігали людяність, цінності, були орієнтирами і у професії і у громадянській позиції( . Померла Марта Кінасевич. Я починав колись свою творчу роботу на Львівському радіо. Тоді було одне львівське радіо. І була одна Марта Кінасевич, керівник музичної редакції, прекрасна ведуча, журналіст, музикознавець. Її «Мандрівний меридіан» я біг слухати до проводового приймача, покидаючи усі справи», - написав Княжицький.

Марта Кінасевич прийшла працювати на львівське радіо у 1967 році. Саме там упродовж 25 років виходила її авторська програма «Мандрівний меридіан».

Гостями її ефірів були такі видатні українські композитори та виконавці, як Володимир Івасюк, Віктор Морозов, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Ігор Білозір, Іван Попович та інші.

Прощання з Мартою Кінасевич відбудеться у понеділок, 30 липня, о 12:00 в каплиці на вулиці Пекарській, 52 у Львові.

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