Порошенко звільнив кіноіндустрію на п’ять років від ПДВ

Президент передбачає, що кількість глядачів, які ходять на українські фільми, сягне у 2017 році мільйонної позначки

Президент Петро Порошенко провів зустріч з представниками вітчизняної теле- та кіноіндустрії, під час якої підписав Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні» та Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в



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Фото: прес-служба АП Президент Петро Порошенко підписує Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні» та Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематогр

Президент передбачає, що кількість глядачів, які ходять на українські фільми, сягне у 2017 році мільйонної позначки

Президент Петро Порошенко провів зустріч з представниками вітчизняної теле- та кіноіндустрії, під час якої підписав Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні» та Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні». Про це повідомляє прес-служба АП.

Глава держави зауважив, що ці зміни — продовження підтримки виробництва національних фільмів задля розвитку галузі та інтеграції України в світовий кінопростір. Він нагадав, що навесні було прийнято Закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні», дія якого вже дала конкретні результати.

«На сьогодні можемо констатувати, що конкретні практичні результати цього Закону ми вже маємо. Якщо в 2013 році кількість глядачів, які відвідували кінотеатр для того, щоб подивитися українські фільми складала близько 190 тисяч за рік, то цього року ми очікуємо цифру, яка значно перевищить мільйон, а в 2016 році це було близько 900 тисяч», — констатував Петро Порошенко.

«В 2016 році було знято і вийшло на екрани 35 нових українських фільмів. Це найбільша кількість за часів незалежності. Конкретний, практичний результат. Причому я маю підстави стверджувати, що цього року ця цифра може бути навіть більше — з впевненістю дивляться в майбутнє і вже закладені підстави для того, щоб робити більше 120 фільмів», — додав Президент, звернувши увагу на той факт, що значна частина цих фільмів патріотичні, воєнно-патріотичні.

Саме зміни до Податкового і Митного кодексів сприятимуть подальшій підтримці та розвитку виробництва якісного вітчизняного кінопродукту, зазначив Глава держави. «Зараз переді мною є ще один Закон, навіть два, які спрямовані на подальшу державну підтримку кінематографії. Йдеться і про зняття оподаткування, зняття мита на обладнання, яке завозиться кінематографістами для того, щоб знімати якісне, патріотичне, українське кіно», - зазначив Петро Порошенко.

Документами запроваджується звільнення на 5 років від оподаткування ПДВ та ввізним митом товарів, що використовуються у кінематографії. Також, передбачені пільги з ПДВ при дистрибуції, демонстрації, розповсюдженні національних та іноземних фільмів, озвучених державною мовою.

«Я тішуся цьому (ухваленню Законів — ред.), бо це означає, що командними діями ми можемо забезпечити ефективну координацію продюсерів, творчої інтелігенції, громадськості, Парламенту, Уряду і Президента», — сказав також Петро Порошенко.

Присутні на зустрічі представники теле- та кіноіндустрії подякували Главі держави за послідовну підтримку галузі, якої не було за всі роки незалежності. Вони висловили переконання, що в майбутньому кількість якісного українського кіно зростатиме.