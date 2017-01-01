Російський актор, який воював на Донбасі, залишив фронт

Пашинін повідомив, що тиждень буде відсутнім

Герой культового серіалу «Грозові ворота» Анатолій Пашинін, який воював на боці України на Донбасі, тимчасово залишив фронт. Про це розповів громадський діяч Дмитро Корчинський у відео, яке виклав на своїй сторінці в Facebook. «Тимчасово фронт не дорахувався бійця. На тиждень осиротіли без Пашиніна», –



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Анатолій Пашинін в зоні АТО

Пашинін повідомив, що тиждень буде відсутнім

Герой культового серіалу «Грозові ворота» Анатолій Пашинін, який воював на боці України на Донбасі, тимчасово залишив фронт.

Про це розповів громадський діяч Дмитро Корчинський у відео, яке виклав на своїй сторінці в Facebook.

«Тимчасово фронт не дорахувався бійця. На тиждень осиротіли без Пашиніна», – заявив він.

Пашинін задіяний у зйомках фільму Посттравматична рапсодія і дає уроки акторської гри у фільмах українським акторам.

«Хлопці знову без мене зроблять там купу подвигів, їм дадуть ордени», – пожартував актор.

Актор заявив, що фільм обіцяє бути дуже хорошим і реалістичним, до того ж він запевнив, що сценарій дуже близький йому за духом і ніби передає його власні думки.

Нагадаємо, інформація про те, що російський актор Анатолій Пашинін служить добровольцем української армії на Донбасі з’явилася 24 серпня.

Після Євромайдану кумир російського глядача залишив в Москві престижну роботу, квартиру в центрі, впливових друзів та богемне життя і повернувся до України.

«Спочатку грошима допомогав, а потім, коли гроші закінчились, чим ще можна допомогти? Грошей немає і заробити ніде. Тільки прийти покопати, постріляти і «на очах» постояти», - розповів Пашинін.

Саме так Анатолій Пашинін став бійцем «Української Добровольчої Армії».



