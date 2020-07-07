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    Культура

    Театр Раду Поклітару зацікавили українські колискові пісні

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    &laquo;Я провів дуже успішний кастинг, тож тепер усе добре&raquo;, - Поліктару - Театр Раду Поклітару зацікавили українські колискові пісні
    «Я провів дуже успішний кастинг, тож тепер усе добре», - Поліктару

    «Київ Модерн-балет» отримав грант Українського культурного фонду

    Театр «Київ Модерн-балет» під керівництвом Раду Поклітару пройшов період карантинних випробувань і на осінь готує нові проекти. Про це розповів сам Раду телеграм-каналу «Театр Мало Букв».

    «Наш Театр у відпустці до серпня, – каже Поклітару. – Але ми вийшли з карантину і поставили новий камерний спектакль на музику Шопена. Також отримали грант Українського культурного фонду на постановку «Маленького принца», музика Моцарта, та українські народні колискові у виконанні Марії Пилипчак. Онлайн-прем'єра відбудеться 21 жовтня».

    Поклітару визнав, що втрати через карантин у трупі були, однак наразі кадрову проблему вирішено: «Я провів дуже успішний кастинг, тож тепер усе добре»

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    «Лебедине озеро» Київ Модерн-балету

    Офіційно театр відкриє новий сезон 18 вересня «Лебединим озером».


    Київ музика театр карантин
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