Театр Раду Поклітару зацікавили українські колискові пісні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я провів дуже успішний кастинг, тож тепер усе добре», - Поліктару

«Київ Модерн-балет» отримав грант Українського культурного фонду

Театр «Київ Модерн-балет» під керівництвом Раду Поклітару пройшов період карантинних випробувань і на осінь готує нові проекти. Про це розповів сам Раду телеграм-каналу «Театр Мало Букв».

«Наш Театр у відпустці до серпня, – каже Поклітару. – Але ми вийшли з карантину і поставили новий камерний спектакль на музику Шопена. Також отримали грант Українського культурного фонду на постановку «Маленького принца», музика Моцарта, та українські народні колискові у виконанні Марії Пилипчак. Онлайн-прем'єра відбудеться 21 жовтня».

Поклітару визнав, що втрати через карантин у трупі були, однак наразі кадрову проблему вирішено: «Я провів дуже успішний кастинг, тож тепер усе добре»

«Лебедине озеро» Київ Модерн-балету

Офіційно театр відкриє новий сезон 18 вересня «Лебединим озером».



