Топ-10 найцікавіших серіалів червня

Цікаво, що автори серіалу «Таємне вторгнення» деякий час перезнімали проєкт і забирали всі згадки про Росію, однак деякі кадри все ж вирішили залишити: зокрема палатиме Кремль

Перший місяць літа ознаменується низкою нових серіалів і продовженням уже відомих. У червні вийде довгоочікуваний третій сезон «Відьмака» і кіноновинка з канадським співаком The Weeknd і Лілі-Роуз Депп, донькою американського актора Джонні Деппа.

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«Главком» підготував підбірку найцікавіших серіалів червня для перегляду літніми вечорами.

«Ті дні», 1 червня

Документальний проєкт розповідає про трагічні події, що відбулися в Японії 11-го березня 2011-го року. Через Великий тохокуський землетрус, та спричинений ним цунамі, відбулась аварія на АЕС Фукусіма.

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Погляд на події через перспективу працівників атомної електростанції, ліквідаторів наслідків аварії та уряду Японії.

«Ідол», 4 червня

Перша роль головної попзірки сучасності The Weeknd – як лідера сучасного культу. Обіцяють «Ейфорію» на стероїдах: багато сексу, аб’юзивних стосунків і яскравих кольорів.

Головну роль у серіалі зіграла Лілі-Роуз Депп. До речі, глядачі, які побачили перші 2 серії на Каннському кінофестивалі, відзначили надмірну кількість необґрунтованої наготи та «графічних» сцен сексу. Хоча Шерон Стоун, наприклад, заступилася за акторів та сказала, що вони виглядали «дуже впевнено».

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Отже, в центрі сюжету серіалу – юна поп-зірка Джослін (Депп), яка ніяк не може надати новий поштовх своїй кар'єрі. Одного разу вона зустрічає загадкового Тедроса (The Weeknd), з яким у неї зав'язуються складні пристрасні стосунки. Паралельно шоу досліджує жорстокі реалії музичного бізнесу. Серіал описується як «старша, ще більш стилізована версія другого сезону серіалу «Ейфорія», ще одного проєкту Левінсона для HBO.

«Арнольд», 7 червня

Netflix випустив перший серіал за участю зірки «Термінатора» Арнольда Шварценеггера. Це буде трисерійний документальний серіал про життя й кар'єру бодібілдера, актора й колишнього губернатора Каліфорнії.

Також серіал досліджує труднощі у стосунках із дітьми, викликані надмірною славою Шварценеггера.

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«Засновано на реальних подіях», 8 червня

Комедійний серіал, в якому рієлтор, колишня зірка тенісу та сантехнік користуються унікальною можливістю отримати вигоду з одержимості Америки справжніми злочинами.

Перший сезон серіалу матиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

«Переповнена кімната», 9 червня

Серіал-антологія у жанрі психологічного трилера. Головну роль зіграє Том Голланд. У першому сезоні, знятому за мотивами роману Деніела Кіза «Таємнича історія Біллі Міллігана», головними героями стали чоловік з множинними розладами особистості Денні Салліван і жінка-лікар Рія, яка намагається йому допомогти, а паралельно розібратися з власним життям.

Події розгортаються влітку 1979 року в спекотному Мангеттені після арешту Денні Саллівана. Це сором’язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Слідча Рія Ґудвін (Аманда Сейфрід) досліджує минуле Денні, допомагаючи хлопцю розібратись у тому, що його спонукало до злочинів.

«Таємне вторгнення», 21 червня

Серіал ґрунтується на коміксах «Таємне вторгнення» від Marvel Comics і є першим телевізійним проєктом п’ятої фази Кіновсесвіту Marvel. У серіалі Джексон дізнається про таємне вторгнення фракції Скруллів на Землю, які здатні змінювати свою форму. У величезному касті ціла низка дебютів у кіновсесвіті Marvel, наприклад: лауреатка «Оскара» Олівія Колман, Кхалісі Емілія Кларк і Кінгслі Бен-Адір.

Цікаво, що автори деякий час перезнімали проєкт і забирали всі згадки про Росію, однак деякі кадри все ж вирішили залишити. Зокрема ми можемо побачити як палає Кремль.

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«І просто так…», 22 червня

У 2021 році комедійно-драматичний телесеріал «І просто так» увійшов до десятки найкращих прем'єр серед усіх стрічок, що вийшли на НВО Мах.

Керрі, Шарлотта й Міранда повертаються в спінофі «Секс і місто». «І просто так...» присвячують новій частині життя успішних мешканок Нью-Йорка. Утім, обійдеться без четвертої героїні Саманти у виконанні Кім Кеттролл.

Нова глава улюбленого серіалу показує 50-річних яскравих та харизматичних Керрі, Шарлотту та Міранду, які, попри безліч проблем, так само підкорюють Нью-Йорк. Однією з головних інтриг другого сезону – повернення персонажа Джона Корбетта Ейдана Шоу – ще одного великого кохання Кері Бредшоу.

Крім цього, у другому сезоні «І просто так» ми побачимо продовження роману Міранди (Сінтії Ніксон) з радіоведучою Че Діас (Сарою Рамірез). А також те, як Шарлотта (Крістін Девіс) переживає за інтимне життя своєї доньки Лілі (Кеті Енг).

У фіналі другого сезону з’явиться й Кім Кетролл у своїй культовій ролі Саманти.

«Викрадення (Перехоплений рейс)», 28 червня

Події цього міні-серіалу розгортаються на борту літака з Дубаю до Лондона, який захоплюють терористи. Головний герой, успішний бізнес-переговорник Сем Нельсон, має сім годин, щоб врятувати усіх на борту.

«Відьмак», 29 червня

Продовження пригодницької фентезійної історії Ґеральта з Рівії – мандрівника й мисливця на магічних істот. Третій сезон «Відьмака» буде поділений на дві частини. Перші п’ять серій вийдуть 29 червня. Інші три епізоди – 27 липня. Він стане адаптацією роману «Час презирства», який є четвертою частиною фентезійного циклу «Відьмак» польського письменника Анджея Сапковського.

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Офіційний синопсис третього сезону: «Поки монархи, маги та звірі Континенту змагаються за її затримання, Геральт веде Цирі (Фрейю Аллан) у підпілля, сповнений рішучості захистити її. Єнніфер (Аня Чалотра), якій довірено магічне навчання Цирі, веде їх у захищену фортецю Аретуза, де вони сподіваються дізнатися більше про невикористані сили дівчини; натомість вони виявляють, що опинилися на полі битви політичної корупції, темної магії та зради. Вони мають дати відсіч, поставити все на кін – або ризикують назавжди втратити одне одного».

«Чорне дзеркало», 30 червня

Похмура сатирична антологія журналіста Чарлі Брукера «Чорне дзеркало» показує вплив сучасних технологій на життя людей. Новий сезон серіалу матиме пʼять серій, кожна з яких розповість повноцінну історію.

До слова, Шварценеггер став директором Netflix та приїхав на роботу на танку (відео).

Раніше повідомлялося, що в Київ прибув ще один легендарний голлівудський актор.

Нагадаємо, розкрита головна інтрига продовження серіалу «Секс у великому місті». На зйомки повернувся персонаж Джона Корбетта Ейдан Шоу – велике кохання головної героїні.