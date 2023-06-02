Головна Країна Культура
search button user button menu button

Топ-10 найцікавіших серіалів червня

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Топ-10 найцікавіших серіалів червня
Кадр зі серіалу «Ідол» із Лілі-Роуз Депп та The Weeknd
фото з відкритих джерел

Цікаво, що автори серіалу «Таємне вторгнення» деякий час перезнімали проєкт і забирали всі згадки про Росію, однак деякі кадри все ж вирішили залишити: зокрема палатиме Кремль

Перший місяць літа ознаменується низкою нових серіалів і продовженням уже відомих. У червні вийде довгоочікуваний третій сезон «Відьмака» і кіноновинка з канадським співаком The Weeknd і Лілі-Роуз Депп, донькою американського актора Джонні Деппа.

«Главком» підготував підбірку найцікавіших серіалів червня для перегляду літніми вечорами.

«Ті дні», 1 червня

Документальний проєкт розповідає про трагічні події, що відбулися в Японії 11-го березня 2011-го року. Через Великий тохокуський землетрус, та спричинений ним цунамі, відбулась аварія на АЕС Фукусіма.

Погляд на події через перспективу працівників атомної електростанції, ліквідаторів наслідків аварії та уряду Японії.

«Ідол», 4 червня

Перша роль головної попзірки сучасності The Weeknd – як лідера сучасного культу. Обіцяють «Ейфорію» на стероїдах: багато сексу, аб’юзивних стосунків і яскравих кольорів. 

Головну роль у серіалі зіграла Лілі-Роуз Депп. До речі, глядачі, які побачили перші 2 серії на Каннському кінофестивалі, відзначили надмірну кількість необґрунтованої наготи та «графічних» сцен сексу. Хоча Шерон Стоун, наприклад, заступилася за акторів та сказала, що вони виглядали «дуже впевнено».

Отже, в центрі сюжету серіалу – юна поп-зірка Джослін (Депп), яка ніяк не може надати новий поштовх своїй кар'єрі. Одного разу вона зустрічає загадкового Тедроса (The Weeknd), з яким у неї зав'язуються складні пристрасні стосунки. Паралельно шоу досліджує жорстокі реалії музичного бізнесу. Серіал описується як «старша, ще більш стилізована версія другого сезону серіалу «Ейфорія», ще одного проєкту Левінсона для HBO.

«Арнольд», 7 червня

Netflix випустив перший серіал за участю зірки «Термінатора» Арнольда Шварценеггера. Це буде трисерійний документальний серіал про життя й кар'єру бодібілдера, актора й колишнього губернатора Каліфорнії.

Також серіал досліджує труднощі у стосунках із дітьми, викликані надмірною славою Шварценеггера.

«Засновано на реальних подіях», 8 червня

Комедійний серіал, в якому рієлтор, колишня зірка тенісу та сантехнік користуються унікальною можливістю отримати вигоду з одержимості Америки справжніми злочинами. 

Перший сезон серіалу матиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

«Переповнена кімната», 9 червня

Серіал-антологія у жанрі психологічного трилера. Головну роль зіграє Том Голланд. У першому сезоні, знятому за мотивами роману Деніела Кіза «Таємнича історія Біллі Міллігана», головними героями стали чоловік з множинними розладами особистості Денні Салліван і жінка-лікар Рія, яка намагається йому допомогти, а паралельно розібратися з власним життям.

Події розгортаються влітку 1979 року в спекотному Мангеттені після арешту Денні Саллівана. Це сором’язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Слідча Рія Ґудвін (Аманда Сейфрід) досліджує минуле Денні, допомагаючи хлопцю розібратись у тому, що його спонукало до злочинів.

«Таємне вторгнення», 21 червня

Серіал ґрунтується на коміксах «Таємне вторгнення» від Marvel Comics і є першим телевізійним проєктом п’ятої фази Кіновсесвіту Marvel. У серіалі Джексон дізнається про таємне вторгнення фракції Скруллів на Землю, які здатні змінювати свою форму. У величезному касті ціла низка дебютів у кіновсесвіті Marvel, наприклад: лауреатка «Оскара» Олівія Колман, Кхалісі Емілія Кларк і Кінгслі Бен-Адір.

Цікаво, що автори деякий час перезнімали проєкт і забирали всі згадки про Росію, однак деякі кадри все ж вирішили залишити. Зокрема ми можемо побачити як палає Кремль.

«І просто так…», 22 червня

У 2021 році комедійно-драматичний телесеріал «І просто так» увійшов до десятки найкращих прем'єр серед усіх стрічок, що вийшли на НВО Мах.

Керрі, Шарлотта й Міранда повертаються в спінофі «Секс і місто». «І просто так...» присвячують новій частині життя успішних мешканок Нью-Йорка. Утім, обійдеться без четвертої героїні Саманти у виконанні Кім Кеттролл.

Нова глава улюбленого серіалу показує 50-річних яскравих та харизматичних Керрі, Шарлотту та Міранду, які, попри безліч проблем, так само підкорюють Нью-Йорк. Однією з головних інтриг другого сезону – повернення персонажа Джона Корбетта Ейдана Шоу – ще одного великого кохання Кері Бредшоу.

Крім цього, у другому сезоні «І просто так» ми побачимо продовження роману Міранди (Сінтії Ніксон) з радіоведучою Че Діас (Сарою Рамірез). А також те, як Шарлотта (Крістін Девіс) переживає за інтимне життя своєї доньки Лілі (Кеті Енг).

У фіналі другого сезону з’явиться й Кім Кетролл у своїй культовій ролі Саманти.

«Викрадення (Перехоплений рейс)», 28 червня

Події цього міні-серіалу розгортаються на борту літака з Дубаю до Лондона, який захоплюють терористи. Головний герой, успішний бізнес-переговорник Сем Нельсон, має сім годин, щоб врятувати усіх на борту.

«Відьмак», 29 червня

Продовження пригодницької фентезійної історії Ґеральта з Рівії – мандрівника й мисливця на магічних істот.  Третій сезон «Відьмака» буде поділений на дві частини. Перші п’ять серій вийдуть 29 червня. Інші три епізоди – 27 липня. Він стане адаптацією роману «Час презирства», який є четвертою частиною фентезійного циклу «Відьмак» польського письменника Анджея Сапковського.

Офіційний синопсис третього сезону: «Поки монархи, маги та звірі Континенту змагаються за її затримання, Геральт веде Цирі (Фрейю Аллан) у підпілля, сповнений рішучості захистити її. Єнніфер (Аня Чалотра), якій довірено магічне навчання Цирі, веде їх у захищену фортецю Аретуза, де вони сподіваються дізнатися більше про невикористані сили дівчини; натомість вони виявляють, що опинилися на полі битви політичної корупції, темної магії та зради. Вони мають дати відсіч, поставити все на кін – або ризикують назавжди втратити одне одного». 

«Чорне дзеркало», 30 червня

Похмура сатирична антологія журналіста Чарлі Брукера «Чорне дзеркало» показує вплив сучасних технологій на життя людей. Новий сезон серіалу матиме пʼять серій, кожна з яких розповість повноцінну історію.

До слова, Шварценеггер став директором Netflix та приїхав на роботу на танку (відео).

Раніше повідомлялося, що в Київ прибув ще один легендарний голлівудський актор.

Нагадаємо, розкрита головна інтрига продовження серіалу «Секс у великому місті». На зйомки повернувся персонаж Джона Корбетта Ейдан Шоу – велике кохання головної героїні.

Читайте також: Культові «Сутінки» повертаються: тепер це буде серіал
Теги: серіал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дипломатка» на Netflix. Раджу подивитись
«Дипломатка» на Netflix. Раджу подивитись
11 травня, 07:13
Скріншот відео
Шварценеггер вперше розповів, як пережив скандальне розлучення через зраду і позашлюбного сина
12 травня, 10:18
Ірма Вітовська не поділяє неоднозначних позицій щодо війни в Україні
«Леся+Рома». Ірма Вітовська зізналася, чи спілкується з Ромою
Вчора, 14:27

Культура

Топ-10 найцікавіших серіалів червня
Топ-10 найцікавіших серіалів червня
Хто очолить Національну оперу України? Працівники театру б'ють на сполох
Хто очолить Національну оперу України? Працівники театру б'ють на сполох
Ще одна церковна громада Київщини перейшла до ПЦУ
Ще одна церковна громада Київщини перейшла до ПЦУ
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
Вивезла золото Візантії: РФ розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму
Вивезла золото Візантії: РФ розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму
Новий очільник Шевченківського комітету розповів, чи запропонує місця тим, хто звільнився
Новий очільник Шевченківського комітету розповів, чи запропонує місця тим, хто звільнився

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
39K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
14K
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
7278
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом
7161
Трійця-2023: коли святкувати, традиції та заборони

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту