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Тетяна Мокріді Політтехнолог

«Дипломатка» на Netflix. Раджу подивитись

glavcom.ua
Кадр серіалу «Дипломатка»

Війна Росії в Україні, смерть посла, приватні російські армії, політичні інтриги...

Нещодавно подивилась серіал «Дипломатка» на Netflix. Він короткий і яскравий. І це той випадок, коли відзнято тільки один сезон. Поки…

Ух, яка тут сімейка. Обидва сильні, яскраві, розумні … дипломати… Але вона довгі роки … в тіні чоловіка. І раптом послом призначають не його, а її. Навіть вона подумала, що помилились … йдеться про неї - Кейт Вайлер. І вона, як посол США у Великобританії, має терміново прибути до Лондона в дуже складний час - стався вибух на авіаносці, загинуло чимало військових.

Кейт прилітає і пояснює команді в посольстві, що вона не буде виконувати роль «попелюшки» і всі ці відкриття виставок під фотокамери, інтерв‘ю для Vogue - не для неї. Вона має займатися справжньою справою. От тільки їй це не завжди вдається, бо чоловік аж ніяк не погоджується з роллю «першої дружини». І це створює стільки проблем… В неї просто їде дах… Розлучення? А хіба може розлучатися та, котру випробовують на посаду віце-президента?

Війна Росії в Україні, смерть посла, приватні російські армії, політичні інтриги і місце жінки в усьому цьому… Дипломатку спочатку сприймали несерйозно.

Вона ненавидить всі ці «танці» навколо себе працівників посольства на тему, яке вбрання сьогодні доречне. Вона любить виключно чорні брючні костюми і ніяких підборів…

Хоча згодом розуміє, що одяг може бути зброєю. І тоді… це червона сукня.

В фільмі показана професійна робота усієї команди посольства і вміння шукати правильне рішення… Хоча ситуація виглядає наче просто і легкі рішення на поверхні. Але це не рішення - це підстави і міжнародний скандал. Головна героїня здатна докопатися до суті і часто… радить не поспішати з заявами Президента.

А що ж буде з їхньою родиною? Чи здатен яскравий політик відійти від справ, супроводжувати дружину і говорити про погоду? Чи може піти на угоду? Вона така на нього зла, що готова прибити… до одного випадку…

Раджу подивитись.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: серіал Netflix кіно

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Тетяна Мокріді

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