У Генічеську відбувся фестиваль української музики. На нього приїхали і жителі Криму



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Фестиваль «Твоя Країна fest» проводиться у 7-ми невеликих містах України

На фестиваль сучасної української музики «Твоя Країна fest», який у суботу відбувся у на Херсонщині у розташованому біля адмінмежі з тимчасово анексованим Росією Кримом місті Генічеськ, приїхали навіть жителі Криму. Про це повідомляє « Укрінформ ».

На захід на площу Відродження прийшли тисячі жителів і гостей міста, частина яких приїхала з окупованого Криму. Перед ними виступили Іванка Червінська, Фома, Марія Бурмака, гурти «Gypsy Lyre», «Мандри», «Тартак».

Цьогорічний фестиваль «Твоя Країна fest» проводиться у 7-ми невеликих містах України, розташованих біля кордону та адмінмежі. Генічеськ став другим, після Ізмаїла, містом, де відбувся цей фестиваль. Як заявив під час концерту в Генічеську його ведучий Фома, «в Ізмаїлі було багато людей, але в Генічеську – більше».

Розпочався фестиваль у Генічеську виступом Іванки Червінської та гурту «Gypsy Lyre». Як акцентував Фома, Іванка Червінська представляє нове оригінальне поєднання української народної музики із сучасними стилями. Добре відомою є і народна артистка України Марія Бурмака.

Українські пісні у виконанні учасників фестивалю знайшли гарячу підтримку глядачів у курортному Генічеську.

Показовим також є і факт вшанування на фестивалі у Генічеську захисників незалежності України.

«А зараз я хочу попросити всіх вас засвітити мобільні телефони, вогники, запальнички. Цю пісню ми присвячуємо захисникам України, українським героям, українським волонтерам, хто береже мир в Україні. Всім, хто дбає про те, щоб кожен з нас міг спокійно ходити на роботу, на навчання, в дитячий садок, щоб бомби не падали над нашими головами», - сказав Фома.

І у відповідь на його слова площа Відродження освітилася тисячами вогників.

Перед виступом Бурмаки її привітав букетом троянд голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який наголосив, що сьогоднішнім концертом генічани і гості міста кажуть: «Крим – це Україна!»

«І ми тут (у Генічеську – ред.) українською мовою боронимо нашу культуру», - підкреслив Гордєєв.

За інформацією голови ОДА, на цьому фестивалі були присутні також і жителі Криму. «А ті, хто не приїхали (з Криму в Генічеськ – ред.), вони подивляться в онлайні і потім, на майбутнє, поставлять на «галочку», що треба відвідати», - зазначив Гордєєв.

Прекрасне сприйняття української пісні та її виконавців на фестивалі у Генічеську отримало належну оцінку і у самих виконавців.

«Сьогодні публіка – одна з найбільш приємних, з якими мені доводилось працювати. Мені подобається, що власне у таких містах, в яких, в принципі, не очікуєш, що буде так гарно сприйматися українська народна пісня, тут, навпаки, дуже все позитивно, людям подобається», - сказала у розмові з кореспондентом Укрінформу Іванка Червінська.

За словами співачки, їй сподобався фестиваль у Генічеську, і вона підтримуватиме проведення у невеликих містах України таких концертів. «Я буду агітувати за те, щоб приєднуватися до таких акцій», - наголосила співачка.

А на переконання Фоми, про що він заявив «Укрінформу», українським артистам вдалося встановити у Генічеську контакт із глядачами.

«І найголовніше, що це позитивний контакт. У нас немає завдання всіх негайно зараз українізувати. У нас є завдання просто стати самими собою... Найкращий варіант – це культура, найкращий варіант – це фестивалі, це спілкування, це подорожі по всій Україні людей з усієї України, щоб ми один одного знали, бачили і відчували», - сказав Фома.

Дуже сподобався фестиваль у Генічеську і Марії Бурмаці, яка вперше відвідала це місто. Вона так відповіла на запитання кореспонденту Укрінформу: «Я дуже задоволена зустріччю з генічанами. Я відчула якусь таку теплоту. Це не у всіх містах так було. Але оцей момент, що люди співали, хотіли слухати, танцювати, діти танцювали – дуже приємно. Дуже місто сподобалося, дуже милі люди. Відчувається старовина, відчувається поєднання культур – і українську мову чути, і кримськотатарський колорит є. Кавуни дуже смачні, море прекрасне – дуже сподобалося».

Наступний фестиваль «Твоя країна FEST» відбудеться 24 серпня 2018 року, у День Незалежності України, в місті Маріуполі.