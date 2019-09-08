У Кам’янець-Подільському замку археологи виявили посудину ІХ-VІІІ століття до нашої ери



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Посудина пізнього етапу чорноліської культури (ІХ-VІІІ ст. до н.е.) Фото: Кам’янець-Подільська міська рада

Розкопки проводяться згідно договору між музеєм та державним підприємством

На території замку у Кам’янець-Подільському заповідника виявлено цілу посудину пізнього етапу чорноліської культури (ІХ-VІІІ ст. до н.е.).

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Розкопки проводяться згідно договору між музеєм та державним підприємством «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України.

Під час досліджень господарської ями пізнього етапу чорноліської культури (ІХ-VІІІ ст. до н.е.), які проводяться на території Старого замку, виявлено цілу посудину.

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