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    Культура

    У Кам’янець-Подільському замку археологи виявили посудину ІХ-VІІІ століття до нашої ери

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    <p>Посудина пізнього етапу чорноліської культури (ІХ-VІІІ ст. до н.е.)</p> - У Кам’янець-Подільському замку археологи виявили посудину ІХ-VІІІ століття до нашої ери

    Посудина пізнього етапу чорноліської культури (ІХ-VІІІ ст. до н.е.)

    Фото: Кам’янець-Подільська міська рада

    Розкопки проводяться згідно договору між музеєм та державним підприємством

    На території замку у Кам’янець-Подільському заповідника виявлено цілу посудину пізнього етапу чорноліської культури (ІХ-VІІІ ст. до н.е.).

    Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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    Розкопки проводяться згідно договору між музеєм та державним підприємством «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України.

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    Під час досліджень господарської ями пізнього етапу чорноліської культури (ІХ-VІІІ ст. до н.е.), які проводяться на території Старого замку, виявлено цілу посудину.

    Нагадаємо, на острові Дубовець у межах Дубна Рівненської області археологи знайшли крем’яні жниварські знаряддя праці. Серпи лежали поряд один із одним на однаковій глибині.

    Як повідомлялося, в окупованому Росією Севастополі в парку Перемоги під час робіт із реконструкції парку робітники-будівельники знайшли фрагмент монументальної стіни фортеці древнього городища загальною довжиною приблизно десять метрів і шириною приблизно три метри.

    Нагадаємо, столична влада втілює проєкт зі створення археологічного парку на території Китаєва.

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