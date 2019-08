В Ефіопії знайшли череп людини віком 3,8 млн років



Череп та обличчя анамського австралопітека були меншими, ніж у сучасної людини Фото: Сleveland museum of natural history

Знайдений череп – найкращий на сьогодні зразок гомініда, який відноситься до анамських австралопітеків

Знайденому в Ефіопії черепу австралопітека чоловічої статі 3,8 млн років. Він може змінити уявлення вчених про те, як саме відбувалася еволюція перших людей з людиноподібних мавп.

До цієї знахідки вважалося, що знайдений у 1974 році скелет австралопітека Люсі віком 3,2 млн років належить до найбільш ранньої гілки вищих приматів – безпосередніх предків Homo sapiens. Однак тепер цю версію переглянуть, – повідомляє ВВС.

Череп виявив професор Йоханнес Хайле-Селассіє у містечку Миро-Дора в ефіопському регіоні Афар.

Як розповів професор Хайле-Селассіє, який працює в групі вчених з Музею природної історії в Клівленді (Огайо), він відразу зрозумів важливість цієї знахідки.

«Я подумав: «Боже, невже це правда і мої очі мене не обманюють? Я застрибав від радості, зрозумівши, що це саме те, про що я завжди мріяв», – сказав він

За його словами, знайдений череп – найкращий на сьогодні зразок гомініда, який відноситься до анамських австралопітеків – найдавнішого виду австралопітеків, які ймовірно, проживали на Землі 4,2 млн років тому.

Раніше вважалося, що анамський австралопітек був прямим предком більш пізнього виду – афарського австралопітека, який вважався безпосереднім предком найдавніших представників сімейства гомінідів ряду приматів – Homo, від яких і походить сучасна людина.

Як вважають вчені сьогодні, обидва види австралопітеків – анамськийта афарський – існували пліч-о-пліч протягом щонайменше 100 тисяч років, і перший не еволюціонував безпосередньо з другого, як вважалося раніше.

Коли в 1974 році виявили перший скелет афарського австралопітека, це викликало справжню сенсацію. Скелет назвали Люсі, за піснею «Бітлз» Lucy in the Sky With Diamonds, яка в той момент лунала на місці розкопок.

Однак тепер Люсі, ймовірно, доведеться віддати пальму першості.

«Цей череп (MRD. – Ред.), схоже, стане ще однією впізнаваною «візитівкою» людської еволюції», – прокоментував нещодавню знахідку в журналі Nature професор Фред Спур з лондонського Музею природної історії.

Оскільки череп MRD так чудово зберігся, вчені змогли визначити риси, які раніше не зустрічалися в останків гомінідів. Деякі з них, як і раніше «примітивні», тобто досить схожі з тими, які можна спостерігати у найбільш ранніх мавпоподібних видів: маленький головний мозок і довга вузька черепна коробка.

Інші риси, набуті під час еволюції, зустрічаються й у більш пізніх видів гомінідів, наприклад, риси обличчя, які видаються вперед і високі вилиці.

«У MRD є набір як примітивних, так і розвинених рис черепа та обличчя, які я не очікував побачити в одному індивідуумі», – пояснив Хайле-Селассіє.

«До цього моменту у нас був величезний розрив між найбільш раннім відомим нам предком людини, вік якого приблизно 6 млн років, і таким зразком, як Люсі, якій 2-3 млн років, – пояснює Стефані Мелілло з Інституту еволюційної антропології ім. Макса Планка в Лейпцигу. – Найдивовижніше в цій знахідці те, що вона перекидає місток, об’єднуючи морфологічні риси обох груп».

За припущеннями вчених, найімовірніше, невелика група анамських австралопітеків виявилася ізольованою від основної популяції і протягом якогось проміжку часу еволюціонувала в афарських гомінід, які адаптувалися до місцевих особливостей. Обидва різновиди існували пліч-о-пліч, поки останні анамські австралопітеки не вимерли.

Тобто виявлення черепа MRD не спростовує версію про те, що вид, до якого належала Люсі, дав початок розвитку Homo sapiens, але дає підстави вважати, що в цьому процесі могли брати участь й інші нещодавно виявлені підвиди.

«Протягом довгого часу афарський австралопітек вважався найкращим кандидатом у предки людини, однак тепер все змінилося. Тепер ми можемо подивитися на всі види, які існували в той час, і визначити, хто з них найбільше схожий на перших представників роду людського», – сказав професор Хайле-Селассіє.

В процесі еволюції людини багато ланок, які поки ще не виявлені, і знайдений череп анамського австралопітека це підтверджує.

Співіснування різних видів гомінідів понад 3 млн років тому в східній частині африканського континенту, ймовірно, має схожі риси з процесами, що відбувалися на території Азії і Європи в набагато більш пізній період.

На території Євразії 50 тисяч років тому проживали представники трьох гілок – сучасної людини, неандертальці і денисовці, і всі вони періодично контактували та мали статеві акти з представниками інших гілок.

«Череп MRD – це прекрасне поповнення палеонтологічного літопису еволюції людини», – підсумовує професор Спур.

