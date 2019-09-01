В окупованому Севастополі археологи виявили фрагмент стародавньої стіни фортеці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кладка цієї стіни дуже сильно відрізняється від зразків кладки будівель і стін фортеці, як періоду античності, так і середньовіччя

В окупованому Росією Севастополі в парку Перемоги під час робіт із реконструкції парку робітники-будівельники знайшли фрагмент монументальної стіни фортеці древнього городища загальною довжиною приблизно десять метрів і шириною приблизно три метри.

Про це повідомив історик і краєзнавець Костянтин Колонтаєв, – передають Крим.Реалії.

Фрагмент стіни фортеці, що збереглася, розташований поруч із головною алеєю парку Перемоги.

«Об’єкт належить до Кемі-Обінської археологічної культури (епохи неоліту) і може бути частиною стіни фортеці древнього городища, що простягалася від східного узбережжя бухти Омега (Кругла) до західного берега бухти Стрілецька», – розповів Колонтаєв.

Історик зазначив, що кладка цієї стіни в парку Перемоги дуже сильно відрізняється від зразків кладки будівель і стін фортеці, як періоду античності, так і середньовіччя.

«Зі зразками кладки епохи середньовіччя її ріднить використання необробленого каменю. Ця кладка нагадує кладку ділянки стін фортеці Страбонового Херсонеса, розкопану два роки тому. Можна припустити, що значна частина древнього міста була або знищена в радянський період під час створення парку Перемоги, за винятком залишків давньогрецької садиби, що розташована зараз на морському березі в парку Перемоги».

Адміністрація державного історико-археологічного заповідника «Херсонес Таврійський» поки не давала інформації з приводу знайдених у місті об’єктів Кемі-Обінської археологічної культури.

Московські і уральські археологи раніше під час розкопок у Херсонесі знайшли одне з приміщень стародавнього храму.

Після анексії Криму Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об’єкти культурної та історичної значення, що розташовані на території Криму. Київ наполягає на приналежності пам’яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» у Севастополі. Також кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі в ході незаконних археологічних розкопок було виявлено приміщення храму, яке існувало з IV століття до н.е. до IV століття н.е. Розкопки на території окупованого Севастополя проводять московські і уральські археологи.