Столична влада втілює проєкт зі створення археологічного парку на території Китаєва



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Територія Китаєва може перетворитися на археологічний парк

До Мінкульту подано документацію щодо розширення меж пам’ятки археології «Китаївське городище»

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації передав на погодження Міністерству культури облікову документацію щодо розширення меж пам’ятки археології національного значення «Китаївське городище і курганний могильник» задля подальшого створення археологічного парку. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Ми продовжуємо реалізацію амбітного проєкту – створення археологічного парку на території Китаєва. Він має включати в себе постійно діючі розкопки, музеєфікацію, часткову реконструкцію та загальний благоустрій території. Сьогодні ми передали облікову документацію із розширенням меж пам’ятки. Далі – розгляд облікової документації Науково-методичною радою при Міністерстві культури», – розповів Мондриївський.

Наразі пам’ятка не має загальної межі – є тільки окремо визначені межі двох ділянок.

Своєю чергою, директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк додав, що визначення загальної межі пам’ятки унеможливить будь-які навіть потенційні спроби використовувати ці цінні території не за призначенням.

«Такий парк, до слова, міг би стати новою туристичною локацією і підвищити інтерес до Києва не лише серед внутрішніх туристів, а й іноземних. Більше того, за рівнем міжнародного значення такий археологічний парк може бути включений у спадщину ЮНЕСКО», – сказав Никоряк.

Нагадаємо, що Департамент охорони культурної спадщини планує розробити науково-проектну документацію для подальшої підготовки досьє на номінацію щодо включення вулиці Хрещатик до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.