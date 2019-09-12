У Києві пройде Всеукраїнський фестиваль недержавних театрів «Відкрита сцена»



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Проект заснований Національною спілкою театральних діячів України і вже другий рік поспіль проходить за підтримки Департаменту культури КМДА

Програма фестивалю формувалася групою експертів за конкурсним відбором. Серед 40 заявок українськими знавцями сучасного мистецтва, серед яких театрознавець Ганна Веселовська, театральний критик, менеджер Анастасія Гайшенець, перформер, хореограф Віктор Рубан, театрознавець Ірина Чужинова, театральний критик Любов Ільницька було відібрано 5 колективів, які протягом трьох днів представлятимуть свої вистави в столиці.

Цього року фестиваль проводиться на конкурсній основі. Долю учасників вирішують члени журі. Переможець фестивалю отримає фінансування від організаторів на реалізацію нового мистецького проекту.

Фестиваль поєднує мистецьку та освітню програми. В рамках останньої: майстер-клас від молодого французького режисера Жуля Одрі, який віднедавна є головним режисером Івано-Франківського національного драматичного театру, а також круглий стіл «Вікно можливостей для незалежних театрів» за участю прогресивних українських театральних менеджерів.

Мистецька частина проекту передбачає урочисте відкриття фестивалю та показ вистав недержавних театрів на різних театральних майданчиках столиці. Реєстрацію на перегляд вистав та участь у освітній програмі вже розпочато.

Фестиваль був заснований минулоріч як стартовий майданчик для визнання театральних колективів недержавного сектору. На сьогодні тільки в столиці нараховується близько 100 театрів, що не мають власного приміщенні і державного фінансування. Проте багато з них створюють дуже якісний сучасний мистецький продукт. Саме тому, в підтримку розвитку українського недержавного театрального руху, НСТДУ й було засновано фестиваль «Відкрита сцена».