У переліку культурної спадщини України з’явилися ще п'ять елементів (фото)

Маланка – це українське народне і церковне свято, яке зазвичай відзначають у ніч із 13 на 14 січня

Наразі територіальні громади мають подати Міністерству культури та інформаційної політики України плани охорони елементів

До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України додали п'ять елементів. Серед них – традиційний обряд Маланка села Белелуя Івано-Франківської области та ремесло бджільництва на Луганщині. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Відповідно до наказу, який підписав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, до переліку увійшли:

бджільництво у Сватівському районі Луганської області;

гуцульське художнє дереворізьблення;

обряд Маланка села Белелуя Івано-Франківської області;

жіночі прикраси з бісеру на Прикарпатті;

традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.

Наразі територіальні громади мають подати Міністерству культури та інформаційної політики України плани охорони елементів.

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У міністерстві зазначають, що до розробки мають залучити громадськість. План має містити інформацію про передачу відповідних знань у спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з традиціями та підвищення обізнаності про них.

Маланка – це українське народне і церковне свято, яке зазвичай відзначають у ніч із 13 на 14 січня, напередодні «старого» Нового року. В автентичному вигляді це свято досі існує в деяких селах на заході України та інших регіонів. Найвідоміші Маланки Буковини проводяться у місті Вашківці, селищі Красноїльськ, селах Белелуя, Устя, Горошова, Чагор та інших. На заході Україні, а особливо на Буковині, Маланка має карнавальний характер, перетворюючись на всенародне гуляння з великою кількістю ряджених. Наразі в національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України є лише новорічна традиція буковинського маланкування. Її глава Мінкульту Ткаченко додав до переліку минулого року.

Раніше повідомлялося, що культурні памʼятки Чернігова визнають всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.