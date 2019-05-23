Українка стала першою лауреаткою Літературної премії ЄС



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Гаська Шиян Фото: pen.org.ua

Гаська Шиян отримає грошову винагороду в розмірі 5 тис. євро

Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського Союзу за свій новий роман «За спиною», який вийшов навесні у видавництві «Фабула».

У ньому йдеться про 27-річну успішну українку, життя якої різко змінилося, коли її хлопцеві прийшла повістка в армію, повідомляє PEN Ukraine.

Війна підштовхне героїню до переоцінки власних цінностей та ухвалення непростих рішень.

«Цей роман не просто стилістично вправний і зрілий, але й важливий для сучасності, адже вписує війну в Україні в універсальний людський контекст, – йдеться у висновку членів Українського журі Премії. – Авторка переводить цю війну з безпечної рубрики «десь там на дикому Сході» у тривожну рубрику «тут, у нашій спільній Європі». Бо цей конфлікт – справді тут, на нашому континенті, і він у той чи інший спосіб стосується всіх нас, європейців.

Шиян переконливо нагадує: інший світ, світ насильства і смерті, ран і каліцтва, молодих удів і військових шпиталів – зовсім поруч, і ніхто з нас не знає, коли доведеться переступити межу, яка їх розділяє. Сучасне життя, просочене технологіями та переповнене інформацією, аж ніяк не є стабільнішим і безпечнішим, ніж у минулі віки, а людина – аж ніяк не кращою. Проте, як і завжди, є люди, що здатні зрозуміти й допомогти.

Роман «За спиною» – про сучасну Україну, але не лише про неї. Він – про наш псевдобезпечний сучасний світ, який є всуціль крихким, починаючи від сім’ї, і закінчуючи суспільствами, державами, глобальними інституціями».

Лауреатами Премії від інших країн-учасниць стали Laura Fredenthaler (Австрія), Piia Leino (Фінляндія), Sophie Daull (Франція), Réka Mán-Várhegyi (Угорщина), Beqa Adamashvili (Грузія), Nikos Chryssos (Греція), Jan Carson (Ірландія), Giovanni Dozzini (Італія), Daina Opolskaite (Литва), Marta Dzido (Польща), Tatiana Țîbuleac (Румунія), Ivana Dobrakovová (Словаччина) та Melissa Harrisson (Велика Британія).

Автори-переможці отримують грошову винагороду в розмірі 5,000 євро, а також підтримку з боку «Креативної Європи», спрямовану на переклад та міжнародну промоцію їхніх творів.

Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться у Брюсселі наприкінці вересня 2019 року. Цього року Україна вперше долучилася до Літературної премії Європейського Союзу.

Нагадаємо: Короткого списку Премії від України також увійшли Вікторія Амеліна з романом «Дім для Дома» («Видавництво Старого Лева», 2017) та Маркіян Камиш з повістю «Чормет» («Нора-Друк», 2017).