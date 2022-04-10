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    В окупованому Ізюмі викрали відомого письменника

    Володимир Вакуленко &ndash; письменник і громадський діяч&nbsp; &nbsp; - В окупованому Ізюмі викрали відомого письменника

    Володимир Вакуленко – письменник і громадський діяч   

    Фото: Укрінформ

    Володимир Вакуленко затриманий загарбниками разом із сином

    Український письменник Володимир Вакуленко разом із своїм сином затримані російськими окупантами у зайнятому ними місті Ізюм на Харківщині. Про це повідомила колишня дружина Вакуленка Ірина Новицька на своїй сторінці у Facebook.

    «Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної влади. Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома», – написала Новицька.

    Володимир Вакуленко – письменник, громадський діяч. Упорядник і співупорядник кількох друкованих проєктів, організатор та учасник численних літературних акцій і фестивалів. Лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, лауреат Всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича, лауреат міжнародного конкурсу «Коронація слова», нагороджений відзнакою «Срібний тризуб» до 20-ліття Незалежності України за літературні досягнення.

    Як відомо, окупанти заблокували м. Ізюм на початку березня та не погоджують гуманітарних коридорів. Із 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста та авіудари, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова. За даними міської влади, в частині міста, куди зайшли загарбники, окупанти шукають учасників АТО/ООС, членів тероборони та їхніх родичів, співробітників різних установ, волонтерів і загалом людей, які мають активну проукраїнську позицію.

    Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв розповів, що російські окупанти мають досьє на чиновників та активістів завдяки місцевим правоохоронцям, які тікаючи залишили всю інформацію у місті. Саме за цими списками вони ходять і мародерять у будинках.

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    Теги: росія окупанти війна мер Харківщина Україна дружина письменник інфраструктура окупація #stoprussia
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    В окупованому Ізюмі викрали відомого письменника