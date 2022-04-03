В Ізюмі апокаліпсис: люди у зруйнованих будинках поховані заживо

В Ізюмі окупанти знищили 80% будівель

Інтенсивні обстріли та авіаудари по місту Ізюм на Харківщині, які почалися 6 березня, мали варварський і хаотичний характер, загарбники знищували все. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

«З 6 березня почалося нищівне бомбардування з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. І це відбувалося доба за добою. Це бомбардування носило абсолютно варварський і хаотичний характер. Незрозуміло, яка там могла бути логіка. Знищували все: меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст… центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина», - сказав Мацокін.

Наразі в місті знищено близько 80% житлової забудови. «І це не така руйнація, коли, наприклад, повилітали вікна й двері, - ні, «складалися» цілі під’їзди», - зазначив Мацокін.

В одному з таких зруйнованих будинків - на вул. Першотравневій – можливо, завалило людей у підвалі. «Є велика ймовірність, що люди там були поховані заживо. Дуже хочеться помилятися. Остаточної інформації немає, та росіяни й не допустять туди нікого. Це злочини проти людяності, порушення всіх гуманітарних правил, які взагалі існують у світі», - сказав Мацокін.

За підрахунками міської влади, в Ізюмі та селах у передмісті заблоковані та потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч осіб.

Як повідомлялося, на Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій.

За даними Пентагону, авіаудари, які наносять росіяни, спрямовані насамперед на Київ, Чернігів, Ізюм (Харківська область) та Донбас.