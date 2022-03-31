  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Збройні сили ліквідували танкову роту росіян під Ізюмом

    Збройні сили ліквідували танкову роту росіян під Ізюмом
    фото: Yurii Kochevenko

    Шестеро окупантів (два танкових екіпажи) згоріли в танках живцем

    Офіцер Збройних сил України Юрій Кочевенко повідомив про втрати окупантів під Ізюмом на Харківщині.

    Згідно з інформацією, мова про ворожий склад 237 танкового полку три мотострілецької дивізії.

    Отже, із мотострілецької дивізії втратили:

    • Саперна рота: командира роти та ще шестеро російських військовослужбовців знищено, 14 отримали важкі поранення;
    • Рота управління: командир роти, головний технік роти та ще п’ятеро військовослужбовців РФ знищено, дев’ятеро отримали поранення різного ступеню важкості;
    • Танкова рота: повністю знищена. Командир роти та 11 військових РФ ліквідовано, близько 10 отримали серйозні поранення,

    Крім того, Кочевенко зазначив, що шестеро окупантів, тобто два танкові екіпажі, згоріли в танках живцем.

    Ворог продовжує атакувати північний схід України. Окупанти завдали майже 50 ударів по Харкову: застосували «Гради» і «Смерчі».

    Як раніше повідомлялося, внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі. Також внаслідок обстрілу окупантами Харкова, у місті зруйновано підземний газопровід середнього тиску, близько 34 тис. споживачів залишилися без газу. Нагадаємо, під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина.
    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Збройні сили ліквідували танкову роту росіян під Ізюмом