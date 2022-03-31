Збройні сили ліквідували танкову роту росіян під Ізюмом

Офіцер Збройних сил України Юрій Кочевенко повідомив про втрати окупантів під Ізюмом на Харківщині.

Згідно з інформацією, мова про ворожий склад 237 танкового полку три мотострілецької дивізії.

Отже, із мотострілецької дивізії втратили:

Саперна рота: командира роти та ще шестеро російських військовослужбовців знищено, 14 отримали важкі поранення;

Рота управління: командир роти, головний технік роти та ще п’ятеро військовослужбовців РФ знищено, дев’ятеро отримали поранення різного ступеню важкості;

Танкова рота: повністю знищена. Командир роти та 11 військових РФ ліквідовано, близько 10 отримали серйозні поранення,

Крім того, Кочевенко зазначив, що шестеро окупантів, тобто два танкові екіпажі, згоріли в танках живцем.

Ворог продовжує атакувати північний схід України. Окупанти завдали майже 50 ударів по Харкову: застосували «Гради» і «Смерчі».

Як раніше повідомлялося, внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі. Також внаслідок обстрілу окупантами Харкова, у місті зруйновано підземний газопровід середнього тиску, близько 34 тис. споживачів залишилися без газу. Нагадаємо, під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина.