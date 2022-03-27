На Харківщині ЗСУ розгромили понад 60 одиниць ворожої техніки і сотню окупантів (фото)

Знищено командира ворогів

Українська армія розгромила російських окупантів та їхню техніку у селі Гусарівка, що на Харківщині.

Село було окуповане двома батальйонно-тактичними групами окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Про це повідомив волонтер Роман Донік у Facebook.

Російські окупанти вибиті, знищено близько 60 одиниць ворожої техніки. Втрати особового складу уточнюються.

«Але рахунок за сотню. Бо за свідченням полоненого перед цим, тільки від одного вдалого залпу РСЗО БМ21 (Град), було продано біля 30 квитків на концерт Кобзона», – йдеться у дописі.

Також за інформацією від полоненого, було знищено командира одного з батальйонів.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Чернігівщину та обласний центр.

Читайте також: