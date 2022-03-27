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    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ розгромили понад 60 одиниць ворожої техніки і сотню окупантів (фото)

    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка - На Харківщині ЗСУ розгромили понад 60 одиниць ворожої техніки і сотню окупантів (фото)

    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка

    фото: Роман Донік/ Facebook

    Знищено командира ворогів

    Українська армія розгромила російських окупантів та їхню техніку у селі Гусарівка, що на Харківщині.

    Село було окуповане двома батальйонно-тактичними групами окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Про це повідомив волонтер Роман Донік у Facebook.

    Російські окупанти вибиті, знищено близько 60 одиниць ворожої техніки. Втрати особового складу уточнюються.

    «Але рахунок за сотню. Бо за свідченням полоненого перед цим, тільки від одного вдалого залпу РСЗО БМ21 (Град), було продано біля 30 квитків на концерт Кобзона», – йдеться у дописі.

    Також за інформацією від полоненого, було знищено командира одного з батальйонів.

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    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка. фото: Роман Донік/ Facebook
    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка. фото: Роман Донік/ Facebook
    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка. фото: Роман Донік/ Facebook
    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка. фото: Роман Донік/ Facebook
    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка. фото: Роман Донік/ Facebook
    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка. фото: Роман Донік/ Facebook
    Українські військові дали відсіч рашистам у селі Гусарівка. фото: Роман Донік/ Facebook

    Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Чернігівщину та обласний центр.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині ЗСУ розгромили понад 60 одиниць ворожої техніки і сотню окупантів (фото)