З державного бюджету виділять 17 млн грн на нову комедію Зеленського

Реліз фільму запланований на лютий 2019-го року

26-го грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «Кіноквартал» контракт про надання державної фінансової підтримки романтичній комедії «Він і Вона». Про це повідомляє прес-служба агентства. [READ_MORE] «Проект цієї картини став одним із переможців 10-го конкурсного відбору



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Фото з відкритих джерел Володимир Зеленський

Реліз фільму запланований на лютий 2019-го року

26-го грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «Кіноквартал» контракт про надання державної фінансової підтримки романтичній комедії «Він і Вона». Про це повідомляє прес-служба агентства.

«Проект цієї картини став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Режисером є Володимир Зеленський, авторами сценарію – Олександр Щур і Станіслав Зубрицький. Продюсери – Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій Шефір та Борис Шефір. Сума державної фінансової підтримки проекту становить 17 млн 620 тис. 596грн.,при загальній вартості виробництва 35 млн 960 тис. 400 грн», — йдеться у повідомленні.

Сюжет картини полягає в тому, що чоловік і дружина переживають кризу стосунків і вирішують розлучитися. Під час випробувального терміну, наданого судом, вони на спір вирішують спробувати те, чого не хотіли або соромилися робити, перебуваючи в шлюбі. Проходячи через все це, постійно потрапляючи в смішні ситуації, вони повертають втрачені почуття.