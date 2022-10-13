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Замок «Паланок» поміняє символ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Замок «Паланок» поміняє символ 
Турул – символ прихильників правоконсервативних сил в Угорщині 
фото з відкритих джерел

Замість орла-турула встановлять герб України 

У Мукачівському історичному музеї замку «Паланок» замість орла-турула встановлять герб України. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Замок «Паланок» поміняє символ  фото 1

Так, згідно з рішенням, Мукачівському історичному музею було доручено провести демонтаж з бастіону «Паланку» орла-турула.

Замок «Паланок» поміняє символ  фото 2

Нагадаємо, раніше керівництво замку «Паланок» оголошувало конкурс на розробку та виготовлення державного символу України – герба України. У першій половині XX в. турул використовувався як символ прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині. Саме турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї т.зв. «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору. 

За́мок Паланок (Мукачівський замок) – замок у закарпатському місті Мукачево. Унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури з поєднанням різних стилів, пам'ятка архітектури національного значення.
Теги: музеї герб

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