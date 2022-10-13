Замок «Паланок» поміняє символ 

Замість орла-турула встановлять герб України

У Мукачівському історичному музеї замку «Паланок» замість орла-турула встановлять герб України. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Так, згідно з рішенням, Мукачівському історичному музею було доручено провести демонтаж з бастіону «Паланку» орла-турула.

Нагадаємо, раніше керівництво замку «Паланок» оголошувало конкурс на розробку та виготовлення державного символу України – герба України. У першій половині XX в. турул використовувався як символ прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині. Саме турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї т.зв. «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору.