МОЗ планує збільшити кількість ліжок для хворих на Covid-19 до 75 тисяч

Кількість ліжок, яка у нас на сьогодні є це 52 тисячі ліжок, які виділені під лікування хворих на Covid-19

Міністерство охорони здоров’я планує збільшити кількість ліжок, які виділені для лікування хворих на Covid-19, до 75 тисяч.

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Кількість ліжок, яка у нас на сьогодні є це 52 тисячі ліжок, які виділені під лікування хворих на Covid-19. Ми вважаємо що ми здатні ще додати близько 20−23 тисяч ліжкомісць. Тобто загальна кількість ліжкового фонду яка може бути виділена під ковід, це 75 тисяч ліжок. Зрозуміло що вони повинні бути обладнані», – сказав Степанов.

Раніше міністр назвав показники для госпіталізації:

Частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів;

Сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше 92;

Порушення свідомості;

Пацієнти із середнім перебігом захворювання і з супутніми захворюваннями.

Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу. На перший погляд це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити Covid-19. Утім, це зовсім не так.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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