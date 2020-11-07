МОЗ планує збільшити кількість ліжок для хворих на Covid-19 до 75 тисяч
Кількість ліжок, яка у нас на сьогодні є це 52 тисячі ліжок, які виділені під лікування хворих на Covid-19
Міністерство охорони здоров’я планує збільшити кількість ліжок, які виділені для лікування хворих на Covid-19, до 75 тисяч.
Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Кількість ліжок, яка у нас на сьогодні є це 52 тисячі ліжок, які виділені під лікування хворих на Covid-19. Ми вважаємо що ми здатні ще додати близько 20−23 тисяч ліжкомісць. Тобто загальна кількість ліжкового фонду яка може бути виділена під ковід, це 75 тисяч ліжок. Зрозуміло що вони повинні бути обладнані», – сказав Степанов.
Раніше міністр назвав показники для госпіталізації:
- Частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів;
- Сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше 92;
- Порушення свідомості;
- Пацієнти із середнім перебігом захворювання і з супутніми захворюваннями.
Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу. На перший погляд це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити Covid-19. Утім, це зовсім не так.
Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.