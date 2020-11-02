ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі

Епіцентр пандемії з Північної та Південної Америки знову перемістився в Європу

В Європі проходять акції протесту, бо люди розгублені, втомилися і хочуть повернутися до нормального життя

Уряди багатьох європейських країн стикаються з дуже складною ситуацією в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Про це заявив в понеділок на брифінгу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

«Багато урядів перебувають в дуже складній ситуації, — зазначив він. — Вони повинні взяти під контроль вірус, і в той же час вони сильно обмежені в заходах (для запобігання поширенню інфекції)».

Райан зауважив, що у ВООЗ розуміють, чому в Європі проходять акції протесту. «Очевидно, що люди розгублені, вони втомилися і хочуть повернутися до нормального життя, — сказав експерт. — Крім того, у людей є право ставити під сумнів вжиті заходи. Тому важливо, щоб уряди прислухалися до них, підтримували зв’язок з населенням».

На його думку, протести в цілому є позитивним моментом, якщо вони проходять мирно і при дотриманні заходів безпеки, тобто не збільшують ризик поширення захворювання.

Згідно експертам, епіцентр пандемії з Північної та Південної Америки знову перемістився в Європу. У лідерах за темпами поширення інфекції останнім часом виявилися Франція, Іспанія та Італія. Велика Британія нещодавно стала дев’ятою державою світу, де загальна кількість інфікованих за час пандемії перевищила 1 млн осіб.

Нагадаємо, у світі станом на 2 листопада коронавірусом заразилися вже майже 46 937 241 людина. Від початку пандемії одужало понад 33 813 192 особи, а кількість померлих зросла до 1 206 825 людей.