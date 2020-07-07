90% хворих на Covid-19 у Слов’янську – мешканці психоневрологічного інтернату
Місцева влада підозрює, що коронавірус у місто потрапив із Західної України
Коронавірус у Слов’янську поширився від однієї з працівниць психоневрологічного інтернату. Про це «Главкому» повідомив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.
За його словами, у жінки була діагностована пневмонія. А за правилами, всім хворим на пневмонію роблять ПЛР-тест, і таким чином у неї виявили коронавірус.
«Перед спалахом у Слов’янському психоневрологічному інтернаті, були зафіксовані випадки на одному з підприємств Слов’янська, де також був спалах. А причина пов’язана з тим, що ділові контакти це підприємство має з фірмами із Західної України. Експедитори підприємців приїздили сюди, так само і зі Слов’янська їздили туди», - повідомив посадовець.
За даними фахівця, 90% хворих у Слов’янську - мешканці цього інтернату. Він третій тиждень на карантині, до нього не можна увійти чи з нього вийти, туди підвозять їжу.
Як повідомив Педенко, ті співробітники, які виявили бажання працювати, перебувають у цьому інтернаті цілодобово.
На думку посадовця, це може тривати близько двох тижнів, доки цей спалах не буде локалізований.
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Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 564 людини. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 607 людей.