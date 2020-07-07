Президент Бразилії, який заперечував коронавірус, заразився Covid-19



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Жаїр Болсонару почувається добре

У президента Бразилії Жаїр Болсонару, який заперечував пандемію корона вірусу, тест на Covid-19 виявився позитивним. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Болсонару почувається добре після початку лікування гідроксіхлорохіном і азитроміцином.

Раніше бразильський лідер виявив у себе симптоми коронавірусу. Болсонару розповідав, що, хоча температура тіла підвищилася до 38 градусів, його «легені чисті».

Як відомо, Жаїр Болсонару є противником карантину і називає коронавірус «невеликим грипом» та критикує ЗМІ за поширення страхів.

Наразі Бразилія знаходиться на другому місці за кількістю хворих, поступаючись лише США. З початку епідемії коронавірусу в країні зафіксовано понад 1,6 млн випадків зараження та понад 65 тисяч летальних випадків.

Зазначимо, що тисячі людей у неділю вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу.

У червні суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.

Коронавірус в Україні

Всього 49607

Хворіють 26131

Одужали 22193

Померли 1283

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До слова, станом на ранок 7 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 564 людини. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 607 людей.