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    У світі

    Президент Бразилії, який заперечував коронавірус, заразився Covid-19

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    Жаїр Болсонару почувається добре

    У президента Бразилії Жаїр Болсонару, який заперечував пандемію корона вірусу, тест на Covid-19 виявився позитивним. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що Болсонару почувається добре після початку лікування гідроксіхлорохіном і азитроміцином.

    Раніше бразильський лідер виявив у себе симптоми коронавірусу. Болсонару розповідав, що, хоча температура тіла підвищилася до 38 градусів, його «легені чисті».

    Як відомо, Жаїр Болсонару є противником карантину і називає коронавірус «невеликим грипом» та критикує ЗМІ за поширення страхів.

    Наразі Бразилія знаходиться на другому місці за кількістю хворих, поступаючись лише США. З початку епідемії коронавірусу в країні зафіксовано понад 1,6 млн випадків зараження та понад 65 тисяч летальних випадків.

    Зазначимо, що тисячі людей у неділю вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу.

    У червні суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49607
    • Хворіють
      26131
    • Одужали
      22193
    • Померли
      1283

    До слова, станом на ранок 7 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 564 людини. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 607 людей.

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