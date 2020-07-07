Президент Бразилії, який заперечував коронавірус, заразився Covid-19
Жаїр Болсонару почувається добре
У президента Бразилії Жаїр Болсонару, який заперечував пандемію корона вірусу, тест на Covid-19 виявився позитивним. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Болсонару почувається добре після початку лікування гідроксіхлорохіном і азитроміцином.
Раніше бразильський лідер виявив у себе симптоми коронавірусу. Болсонару розповідав, що, хоча температура тіла підвищилася до 38 градусів, його «легені чисті».
Як відомо, Жаїр Болсонару є противником карантину і називає коронавірус «невеликим грипом» та критикує ЗМІ за поширення страхів.
Наразі Бразилія знаходиться на другому місці за кількістю хворих, поступаючись лише США. З початку епідемії коронавірусу в країні зафіксовано понад 1,6 млн випадків зараження та понад 65 тисяч летальних випадків.
Зазначимо, що тисячі людей у неділю вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу.
У червні суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.
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До слова, станом на ранок 7 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 564 людини. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 607 людей.