В Україні дев'ять областей не готові до послаблення карантину



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У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області

Станом на 7 липня до послаблення карантину не готові дев'ять областей. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Такі дані оприлюднили в МОЗ.

Зокрема, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області - регіон проводить недостатню кількість ПЛР-тестів.

Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Коронавірус в Україні Всього 49607

Хворіють 26131

Одужали 22193

Померли 1283 Копіювати код для вставки

Разом з тим у п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.

Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.