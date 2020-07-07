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    В Україні дев'ять областей не готові до послаблення карантину

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    В Україні дев'ять областей не готові до послаблення карантину

    У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області

    Станом на 7 липня до послаблення карантину не готові дев'ять областей. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я.

    Такі дані оприлюднили в МОЗ.

    Зокрема, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

    У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області - регіон проводить недостатню кількість ПЛР-тестів.

    Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

    • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
    • проведення більш 24 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення;
    • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
    • динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49607
    • Хворіють
      26131
    • Одужали
      22193
    • Померли
      1283

    Разом з тим у п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.

    Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

    здоров'я хвороби карантин коронавірус
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