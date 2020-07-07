В Україні дев'ять областей не готові до послаблення карантину
У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області
Станом на 7 липня до послаблення карантину не готові дев'ять областей. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.
У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області - регіон проводить недостатню кількість ПЛР-тестів.
Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
- завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
- проведення більш 24 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення;
- відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
- динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.
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Всього49607
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Хворіють26131
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Одужали22193
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Померли1283
Разом з тим у п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.
Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.