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    Здоров'я

    Британський лікар назвав правила харчування, які подовжують життя

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    Британський лікар назвав правила харчування, які подовжують життя - Британський лікар назвав правила харчування, які подовжують життя
    Британський лікар назвав правила харчування, які подовжують життя

    Лікар порадив додати в раціон кальцій і магній

    Експерт в області регенеративної медицини, лікар Амір Кхан розкрив правила харчування, які продовжують життя.

    Про це він розповів виданню Express.

    За його словами, в першу чергу необхідно звернути увагу на якість споживаного м'яса і риби. Так, фахівець порадив віддати перевагу продукції фермерських господарств, оскільки в ній немає консервантів і інших шкідливих для здоров'я елементів.

    Крім того, необхідно максимально скоротити споживання продуктів з високим глікемічним індексом і замінити їх на складні вуглеводи, які містяться в деяких крупах, фруктах і овочах.

    Якщо знизити загальну кількість споживаних кілокалорій, можна також збільшити тривалість життя, підкреслив експерт.

    Він також порадив додати в раціон кальцій і магній. Так, кальцій може захистити від раку, діабету і серцевих захворювань, а також знизити кров'яний тиск.

    «Магній необхідний для засвоєння кальцію, тому продукти, багаті і тим і іншим, необхідні», – сказав медик.

    При приготуванні їжі необхідно акуратно підійти до вибору спецій, підкреслив Кхан. В цілому добавки благотворно впливають на здоров'я, проте фахівець закликав не зловживати сіллю.

    Теги: здоров'я лікар продукти харчування
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