Британський лікар назвав правила харчування, які подовжують життя

Лікар порадив додати в раціон кальцій і магній

Експерт в області регенеративної медицини, лікар Амір Кхан розкрив правила харчування, які продовжують життя.

Про це він розповів виданню Express.

За його словами, в першу чергу необхідно звернути увагу на якість споживаного м'яса і риби. Так, фахівець порадив віддати перевагу продукції фермерських господарств, оскільки в ній немає консервантів і інших шкідливих для здоров'я елементів.

Крім того, необхідно максимально скоротити споживання продуктів з високим глікемічним індексом і замінити їх на складні вуглеводи, які містяться в деяких крупах, фруктах і овочах.

Якщо знизити загальну кількість споживаних кілокалорій, можна також збільшити тривалість життя, підкреслив експерт.

Він також порадив додати в раціон кальцій і магній. Так, кальцій може захистити від раку, діабету і серцевих захворювань, а також знизити кров'яний тиск.

«Магній необхідний для засвоєння кальцію, тому продукти, багаті і тим і іншим, необхідні», – сказав медик.

При приготуванні їжі необхідно акуратно підійти до вибору спецій, підкреслив Кхан. В цілому добавки благотворно впливають на здоров'я, проте фахівець закликав не зловживати сіллю.