До переліку країн «червоної зони» входять 74 країни, а не 80, як раніше

Станом на 12 лютого 2021 року Україна скоротила перелік країн «червоної зони». На сьогодні до нього входять 74 країни порівняно з 80 тижнем раніше.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В порівнянні з минулим списком, в «червоній» зоні немає Ізраїлю, Естонії, Латвії, Ірландії, Франції, Данії та Домініканської Республіки.

Залишаються в цій зоні популярні серед українців Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Чехія, Російська Федерація, Німеччина, Британія і так далі.





«Червона зона» означає, що в цій країні захворюваність Covid-19 вище, ніж в Україні. І після повернення з таких країн потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми «Вдома« або оперативно протягом доби зробити ПЛР-тест.

При негативному тесті самоізоляція не потрібна. Також самоізоляцію можна скасувати, якщо є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як Україна переходитиме на адаптивний карантин: країну поділять на три кольорових зони, запровадження «червоної зони» потребуватиме окремого рішення уряду.

Карантинні обмеження уряд планує продовжити до 30 квітня, але фактично карантин триватиме до Великодня, який цього року припадає на 2 травня.