Для онкохворих з'явився новий сервіс, який допоможе шукати безплатні ліки

Сервіс також повідомляє про надходження медикаментів у вибраний регіон

В Україні стартує сервіс, для онкохворих, який допоможе побачити в наявності ліки та отримати їх безплатно.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, 15 лютого стартує електронний сервіс «Ліки для онкохворих – підпишись на життя», який допоможе зробити лікування для пацієнтів з онкологією доступнішим і зменшити частку українців, що відмовляються від лікування.

«Часто пацієнти з онкологією, отримавши відмову у препараті, не сподіваються отримати препарати на наступні курси лікування безплатно. Вони збирають кошти на препарати або взагалі відмовляються від лікування. Наш сервіс «Ліки для онкохворих – підпишись на життя» показуватиме пацієнтам, як можна отримати призначені препарати безоплатно», – зазначила голова ГО «Ліки контроль» Наталія Гуран.

Сайт http://onco.likicontrol.com.ua/ показує ліки, які закуповуються за державний кошт за напрямом онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів. Крім того, на сайті можна налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів у вибраний регіон.

Раніше відомий онколог розповів як впливає на онкопацієнтів пандемія.

Нагадаємо, головний лікар Національного інституту раку розказав про зміни, які чекають на онкохворих з 1 квітня.

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