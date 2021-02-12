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    Здоров'я

    Для онкохворих з'явився новий сервіс, який допоможе шукати безплатні ліки

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    На сайті будуть ліки, придбані державним коштом - Для онкохворих з'явився новий сервіс, який допоможе шукати безплатні ліки
    На сайті будуть ліки, придбані державним коштом
    Скріншот сайту

    Сервіс також повідомляє про надходження медикаментів у вибраний регіон

    В Україні стартує сервіс, для онкохворих, який допоможе побачити в наявності ліки та отримати їх безплатно.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, 15 лютого стартує електронний сервіс «Ліки для онкохворих – підпишись на життя», який допоможе зробити лікування для пацієнтів з онкологією доступнішим і зменшити частку українців, що відмовляються від лікування.

    «Часто пацієнти з онкологією, отримавши відмову у препараті, не сподіваються отримати препарати на наступні курси лікування безплатно. Вони збирають кошти на препарати або взагалі відмовляються від лікування. Наш сервіс «Ліки для онкохворих – підпишись на життя» показуватиме пацієнтам, як можна отримати призначені препарати безоплатно», – зазначила голова ГО «Ліки контроль» Наталія Гуран.

    Сайт http://onco.likicontrol.com.ua/ показує ліки, які закуповуються за державний кошт за напрямом онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів. Крім того, на сайті можна налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів у вибраний регіон.

    Раніше відомий онколог розповів як впливає на онкопацієнтів пандемія.

    Нагадаємо, головний лікар Національного інституту раку розказав про зміни, які чекають на онкохворих з 1 квітня.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар хвороби ліки онкологія
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