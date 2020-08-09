Чоловіка, у якого посмертно виявлено Covid-19, ховала «коронавірусна» бригада в шортах (фото)



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Поховання відбулося ввечері на кладовищі Шепетівки Фото: Вадим Павлюк, Facebook

Форма одягу працівників ритуальної служби викликає запитання

У місті Шепетівка Хмельницької області чоловіка, у якого після смерті під час судмедекспертизи було виявлено коронавірус, ховала похоронна бригада в шортах. Фото цього процесу з’явилося у соцмережі.

На фото видно, що працівники ритуальної служби одягнені в захисні халати і маски, але при цьому в шортах, тобто з голими ногами.

Як свідчить оприлюднене лікарське свідоцтво смерть, чоловік помер «на території Хмельницької міської інфекційної лікарні», але не в стаціонарі. У свідоцтві про смерть у графі про причину смерті вказано інфаркт міокарда.

Проте, як повідомляє сайт Шепетівки, у чоловіка посмертно підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19. Перший ПЛР-тест на основі біоматеріалу взятого у нього з носоглотки показав негативний результат. Другий ПЛР-тест, проведений на основі біоматеріалу, взятого із легень, показав позитивний результат.