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    Здоров'я

    Чоловіка, у якого посмертно виявлено Covid-19, ховала «коронавірусна» бригада в шортах (фото)

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    Поховання відбулося ввечері на кладовищі Шепетівки - Чоловіка, у якого посмертно виявлено Covid-19, ховала «коронавірусна» бригада в шортах (фото)
    Поховання відбулося ввечері на кладовищі Шепетівки
    Фото: Вадим Павлюк, Facebook

    Форма одягу працівників ритуальної служби викликає запитання

    У місті Шепетівка Хмельницької області чоловіка, у якого після смерті під час судмедекспертизи було виявлено коронавірус, ховала похоронна бригада в шортах. Фото цього процесу з’явилося у соцмережі.

    На фото видно, що працівники ритуальної служби одягнені в захисні халати і маски, але при цьому в шортах, тобто з голими ногами.

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    Чоловіка, у якого посмертно виявлено Covid-19, ховала «коронавірусна» бригада в шортах (фото)
    Чоловіка, у якого посмертно виявлено Covid-19, ховала «коронавірусна» бригада в шортах (фото)
    Чоловіка, у якого посмертно виявлено Covid-19, ховала «коронавірусна» бригада в шортах (фото)
    Чоловіка, у якого посмертно виявлено Covid-19, ховала «коронавірусна» бригада в шортах (фото)

    Як свідчить оприлюднене лікарське свідоцтво смерть, чоловік помер «на території Хмельницької міської інфекційної лікарні», але не в стаціонарі. У свідоцтві про смерть у графі про причину смерті вказано інфаркт міокарда.

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    Проте, як повідомляє сайт Шепетівки, у чоловіка посмертно підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19. Перший ПЛР-тест на основі біоматеріалу взятого у нього з носоглотки показав негативний результат. Другий ПЛР-тест, проведений на основі біоматеріалу, взятого із легень, показав позитивний результат.

    Хмельниччина смерть хвороби коронавірус
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