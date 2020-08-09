Доказів немає: лікарка заперечує тяжкі наслідки Covid-19



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Тривале перебування під апаратом штучної вентиляції легенів впливають на організм людини

Імунологиня розвінчала версію, що коронавірус викликає хронічні захворювання

Поки що немає науково доведених фактів того, що коронавірус протягом довгого часу може залишатися в певних органах людини і викликати хронічні захворювання.

Про це в коментарі Obozrevatel розповіла лікарка-імунологиня, докториня медичних наук, професорка Алла Волоха.

Коментуючи висновки лікаря зі США, який назвав найбільш вразливою для Covid-19 центральну нервову систему, яєчка й очі, вона зауважила: «Так, це так звані забар'єрні органи. Але зараз немає даних про те, що коронавірус може персистувати надзвичайно довго і викликати якісь хронічні ураження».

Лікарка припустила, що в зазначених локаціях коронавірус може залишатися довше, ніж в інших органах, але інші вірусні інфекції не демонструють такого ефекту. Крім того, немає наукового доказу хронічної присутності вірусу в організмі.

Разом з тим імунологиня повідомила, що важка форма пневмонії, тривале перебування під апаратом штучної вентиляції легенів впливають на організм людини. Зокрема, їй може знадобитися більш тривалий відновлювальний період. Крім того, можливі залишкові явища в легенях.

Водночас лікарка наголосила, що подібні наслідки захворювання на коронавірус спостерігаються у людей, які до зараження страждали на те чи інше хронічне захворювання.

«Можливо, для них це може мати якісь наслідки. Але поки що ми не знаємо, як довго триватимуть ускладнення у людей після одужання», – резюмувала вона.

Коронавірус в Україні

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До слова, американські медики назвали черговий нетиповий симптом коронавірусу – постійну гикавку.

Нагадаємо, станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж учора (1 453).