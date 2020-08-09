Київ і ще вісім регіонів не готові до послаблення карантину (список)



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Найгірша динаміка захворюваності спостерігається у Харківській області

Місто Київ, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська і Чернівецька області не готові до пом’якшення карантину. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Київ і ще вісім областей не готові до послаблення карантину

У міністерстві нагадують, що послаблення карантинних обмежень є можливим за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Як повідомляв «Главком», за останню добу у Києві на 120 людей зросла кількість зафіксованих хворих на коронавірусну інфекцію.

В Україні за останню добу зафіксовано 1199 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.