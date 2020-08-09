  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ і ще вісім регіонів не готові до послаблення карантину (список)

    • Розсилка
    Київ і ще вісім регіонів не готові до послаблення карантину (список)

    Найгірша динаміка захворюваності спостерігається у Харківській області

    Місто Київ, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська і  Чернівецька області не готові до пом’якшення карантину. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

    .jpeg_06.
    Київ і ще вісім областей не готові до послаблення карантину

    У міністерстві нагадують, що послаблення карантинних обмежень є можливим за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

    Як повідомляв «Главком», за останню добу у Києві на 120 людей зросла кількість зафіксованих хворих на коронавірусну інфекцію.

    В Україні за останню добу зафіксовано 1199 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 

    коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ