В.о. мера Луцька захворів на коронавірус, але все ще проти жорсткого карантину
Григорій Пустовіт перебуває на самоізоляції
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт захворів на коронавірус. Про це він повідомив 9 серпня на своїй сторінці у Facebook.
«Так сталося, що і мене не оминув Covid-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю, що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку (28 липня. – Ред.). Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався», - написав він.
Пустовіт повідомив, що з 2 серпня перебуває на самоізоляції.
«Не дивлячись на те, що я захворів на Covid-19, я продовжую, як і раніше, виступати рішуче проти спроби необґрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до «червоної» зони епідемічної небезпеки, і як наслідок можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан», - зазначив він.
Як відомо, Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послабили карантин.