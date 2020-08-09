В.о. мера Луцька захворів на коронавірус, але все ще проти жорсткого карантину



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В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт

Григорій Пустовіт перебуває на самоізоляції

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт захворів на коронавірус. Про це він повідомив 9 серпня на своїй сторінці у Facebook.

«Так сталося, що і мене не оминув Covid-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю, що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку (28 липня. – Ред.). Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався», - написав він.

Пустовіт повідомив, що з 2 серпня перебуває на самоізоляції.

«Не дивлячись на те, що я захворів на Covid-19, я продовжую, як і раніше, виступати рішуче проти спроби необґрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до «червоної» зони епідемічної небезпеки, і як наслідок можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан», - зазначив він.

Як відомо, Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послабили карантин.