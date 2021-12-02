Covid-19 в Україні: за добу хворобу виявили у 13,5 тисяч осіб
Від ускладнень померли 525 людей
Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 13 531 людина, серед інфікованих 1 346 дітей та 240 медпрацівників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
До лікарень госпіталізували 3 003 пацієнти з Covid-19. Від ускладнень недуги померли 525 хворих. Натомість 23 535 пацієнтів видужали.
Протестували методом ПЛР – 45 544 людей, методом ІФА – 8912, експрес-тестами – 32 034.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 418), Донецькій (803) та Житомирській (743) областях.
Протягом усього періоду пандемії Covid-19 в Україні захворіло майже 3,5 млн людей, одужало 2,9 осіб. При цьому зафіксовано вже більше 87 тис. летальних випадків та проведено майже 16 млн ПЛР-тестувань.
Водночас за добу проти Covid-19 вакцинувались 210 869 українців.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав єдину область, де погіршується ситуація з коронавірусом.