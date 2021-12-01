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    Що робити, коли в «Дії» не генерується ковід-сертифікат: роз’яснення МОЗ

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    Не усім українцям вдається згенерувати cоvid-сертифікат із першого разу&nbsp; - Що робити, коли в «Дії» не генерується ковід-сертифікат: роз’яснення МОЗ
    Не усім українцям вдається згенерувати cоvid-сертифікат із першого разу 
    фото: Мінцифри

    Досі не є можливим згенерувати сертифікат, якщо щеплення було зроблене за межами України

    Міністерство охорони здоров'я опублікувало детальне роз'яснення дій на випадок, якщо в застосунку «Дія» не генерується сертифікат про щеплення від коронавірусу.

    Отже, якщо ви отримали статус «Немає даних про вас» після запиту на створення документу. У такому випадку треба робити наступне:

    Якщо ви робили запит через мобільний застосунок «Дія», спробуйте повторити його через портал «Дія». Якщо і портал відповів, що «Немає даних про вас», зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення. Попросіть перевірити персональні дані:

    • ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.
    • РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер – ІПН).
    • УНЗР – це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.
    • Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.
    • Актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс.

    Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші, реєстраційний номер облікової картки платника податків та унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру.

    Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини.

    Ви отримали статус «Помилка при генерації сертифіката» після запиту на cоvid-сертифікат:

    Рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які описані вище.

    Ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний»:

    Якщо ви отримали 1 або 2 дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію cоvid-сертифіката повторно або зробити це через портал «Дія» – https://diia.gov.ua/.

    Ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний» з таким текстом «Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення»:

    Якщо вакцинація проти Cоvid-19 була зроблена за межами України, сформувати cоvid-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим. МОЗ наразі працює над такою можливістю.

    Ви отримали статус «Номер партії вакцини помилковий»:

    Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові і додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте cоvid-сертифікат.

    Ви отримали статус «На жаль, сталася помилка»:

    Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку «Дія».

    Додамо, що карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила.

    Низку нововведень Кабмін уже затвердив 24 листопада: зокрема, термін дії жовтих сovid-сертифікатів (оформлюється після першої дози вакцинації) скоротили вчетверо – зі 120 до 30 днів.

    До слова, у «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я документи технології щеплення вакцинація Міністерство цифрової трансформації України коронавірус
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    Що робити, коли в «Дії» не генерується ковід-сертифікат: роз’яснення МОЗ