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    Ляшко назвав єдину область, де погіршується ситуація з коронавірусом

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    За останні сім днів кількість госпіталізованих в Закарпатській області&nbsp;зросла на 9% - Ляшко назвав єдину область, де погіршується ситуація з коронавірусом
    За останні сім днів кількість госпіталізованих в Закарпатській області зросла на 9%
    фото з відкритих джерел

    Закарпаття демонструє високі показники захворюваності на Covid-19 та низькі темпи вакцинації

    Закарпатська область – єдиний регіон України, де погіршується ситуація з коронавірусом. Про це заявив у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

    «За останні сім днів кількість госпіталізованих в області (Закарпатській, – ред.) зросла на +9%, темпи зростання з кожним днем прискорюються. При тому що середній відсоток спаду по країні становить –13%», – написав Ляшко.

    При цьому він додав, що Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації більше ніж виписок з медустанов.

    «Такий розрив становить + 15% і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих на 19% менше кількості виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок в регіоні зростає, в той час, як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок з киснем в Закарпатській області становить 62%. Це на третину більше середньої завантаженості ліжок по країні», – додав міністр.

    Ляшко також підкреслив, що рівень охоплення вакцинацією в Закарпатській області залишаються на незадовільно низькому рівні.

    Зазначимо, нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому.

    Як відомо, у листопаді українці зробили понад сім мільйонів ковід-щеплень.

    Також МОЗ повідомляв, що за добу 30 листопада в Україні було зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Закарпаття щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко назвав єдину область, де погіршується ситуація з коронавірусом