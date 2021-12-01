Ляшко назвав єдину область, де погіршується ситуація з коронавірусом

За останні сім днів кількість госпіталізованих в Закарпатській області зросла на 9%

Закарпаття демонструє високі показники захворюваності на Covid-19 та низькі темпи вакцинації

Закарпатська область – єдиний регіон України, де погіршується ситуація з коронавірусом. Про це заявив у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

«За останні сім днів кількість госпіталізованих в області (Закарпатській, – ред.) зросла на +9%, темпи зростання з кожним днем прискорюються. При тому що середній відсоток спаду по країні становить –13%», – написав Ляшко.

При цьому він додав, що Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації більше ніж виписок з медустанов.

«Такий розрив становить + 15% і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих на 19% менше кількості виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок в регіоні зростає, в той час, як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок з киснем в Закарпатській області становить 62%. Це на третину більше середньої завантаженості ліжок по країні», – додав міністр.

Ляшко також підкреслив, що рівень охоплення вакцинацією в Закарпатській області залишаються на незадовільно низькому рівні.

Зазначимо, нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому.

Як відомо, у листопаді українці зробили понад сім мільйонів ковід-щеплень.

Також МОЗ повідомляв, що за добу 30 листопада в Україні було зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.