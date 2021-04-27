Думки імунолога Донського щодо ІФА-тестів на Covid-19 «жартівливі», – Інститут Педіатрії

Компанія «Еквітестлаб» заявила, що подає позов в суд до посадових осіб Інституту педіатрії, акушерства і гінекології

Багато думок та висловлювань імунолога Бориса Донського на його сторінці в Фейсбуці були жартівливими і не є, і не можуть бути офіційною позицією ні лабораторії імунології Інституту, а ні Інституту з цих проблем.

Про це йдеться у офіційній відповіді державного Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України (ІПАГ) на запит інформагентства «Нова Влада».

Як пише видання, журналісти звернулись до інституту з запитами після того, як співробітником Лабораторії імунології ІПАГ, імунологом Борисом Донським були озвучена інформація про проведення порівняльного дослідження трьох українських виробників ІФА-тестів для діагностики Covid-19.

Зокрема імунолог у якості посадової особи Лабораторії ІПАГ у лютому 2021 року в інтерв’ю виданню «Лівий берег» сказав, що «Ми завтра будемо робити окреме дослідження, порівняємо в нашій лабораторії три тест-системи трьох різних виробників, які мають патент на якість в Україні». На момент публікації інтерв’ю (вже 6 лютого) видання додатково вписало його слова про результати проведеного начебто Лабораторією дослідження: «Тестова система Vitrotest спіймала 15 із 15 позитивних результатів. Система Еквітест – 9 із 15, так собі результат, на три з плюсом) А от система Діапроф не спіймала жодного IgM із контрольних позитивних зразків NIBSS».

Директор інститут ІПАГ, академік НАМНУ Юрій Антипкін у відповідях журналістам заперечує будь-яке відношення до заявлених досліджень імунолога: «П. Донской Б.В. вказані дослідження здійснив за власною ініціативою поза робочим часом і за свій рахунок».

При цьому керівництво інституту написало, що не надавало дозвіл на використання державної лабораторії та не може підтвердити проведення такого дослідження.

«Оскільки дирекція Інституту не давала завдання провести порівняльне дослідження ІФА-наборів трьох українських виробників, то вказати точну дату, час проведення та підтвердити фактичне проведення цього дослідження не маємо можливості. Дозвіл на проведення дослідження за власною ініціативою поза робочим часом від дирекції Інституту Борис Донськой не отримував… відповідно, не видавались документи по Інституту з дозволом про використання Борисом Донським приміщення та потужності лабораторії імунології для проведення цих досліджень», – повідомляє інститут у відповіді журналістам.

Більше того, у листі інституту говориться, що »за наказом директора Інституту була створена комісія, яка, у зв’язку з неоднозначною реакцією громадськості на публікації та виступи співробітника лабораторії імунології Донського Б.В., перевірила цю інформацію… Багато думок та висловлювань Донського на його сторінці в Фейсбуці були жартівливими і не є, і не можуть бути офіційною позицією ні лабораторії імунології Інституту, а ні Інституту з цих проблем».

Раніше один з виробників – компанія «Еквітестлаб» – заявила, що подає позов в суд до посадових осіб інституту. На думку виробника Борис Донськой міг зробити свої заяви з метою свідомої дискредитації «Еквітестлаб» на конкурентному фоні. Також компанія ініціювала початок кримінального провадження щодо зловживань посадовими особами ІПАГ.

Як заявляв в інтерв’ю журналістам Борис Донськой, коментуючи це дослідження, «система Vitrotest… «зловила» і всі однозначно позитивні, і слабопозитивні зразки… А два інших виробники, на жаль, продемонстрували незадовільну якість – на жаль, їх активно закуповує держава, приватні центри та лабораторії».

За інформацією журналістів ресурсу «Нова Влада», з посиланням на дані Prozorro, загальна вартість договорів закупівлі за державні та комунальні кошти продукції у «Вітротест Біореагента» з травня 2020 року (коли держава почала закуповувати вітчизняні ІФА-тести на коронавірус) склала 4,4 млн грн. У «Еквітестлаба» цей показник склав 6,1 млн грн. У «Діапроф-Меда» – 2,5 млн. грн.

Зокрема ІПАГ з вересня 2020 року по 9 квітня 2021 року закупив за державний кошт у «Вітротест Біореагента» ІФА-тести на 229,2 тис. грн. Журналісти звертають увагу, що на цю суму закуплено 74-ри ІФА-набори, на які можна зробити біля 6800 тестувань. На офіційній сторінці інституту вказано, що в ІПАГ нараховується 1043 співробітників, майже в сім разів менше.