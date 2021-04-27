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    США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca

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    У США зберігаються мільйони доз вакцини від AstraZeneca - США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca
    У США зберігаються мільйони доз вакцини від AstraZeneca
    Фото: AP

    Перелік країн поки не відомий, Україна може опинитися в їх числі

    Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити 60 млн доз вакцини AstraZeneca іншим країнам. Про це написав у Twitter головний радник Білого дому з боротьби з коронавірусом Енді Славітт.

    «США виділять 60 млн доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні», – повідомив він.

    Коли це станеться і в які країни Вашингтон відправить вакцину, він не уточнив.

    У США зберігаються мільйони доз вакцини від AstraZeneca, але вона не використовується через відсутність офіційного схвалення регулятора до застосування.

    Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що у США «немає потреби використовувати AstraZeneca в боротьбі з COVID у наступні кілька місяців», бо в країні вже дозволені й доступні у великих кількостях три інші вакцини.

    У Білому дому також зазначили, що найближчим часом адміністрація США оголосить більше деталей про плани розповсюдження вакцин серед інших країн.

    Адміністрація Байдена раніше заявляла, що в її пріоритеті спочатку вакцинувати американців, а вже потім думати про інші країни, зазначає видання Hill. Але останнім часом епідеміологічна ситуація в країні сильно покращилася.

    Нагадаємо, за минулу добу від Covid вакциновано понад 11 тис. українців. Всього від початку кампанії вакцинації від Covid-19 в Україні проведено 539 133 щеплення.

    Станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу.

    Теги: США Україна щеплення Вашингтон радник коронавірус
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