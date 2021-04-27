США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca

Перелік країн поки не відомий, Україна може опинитися в їх числі

Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити 60 млн доз вакцини AstraZeneca іншим країнам. Про це написав у Twitter головний радник Білого дому з боротьби з коронавірусом Енді Славітт.

«США виділять 60 млн доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні», – повідомив він.

BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available. — Andy Slavitt (@aslavitt46) April 26, 2021

Коли це станеться і в які країни Вашингтон відправить вакцину, він не уточнив.

У США зберігаються мільйони доз вакцини від AstraZeneca, але вона не використовується через відсутність офіційного схвалення регулятора до застосування.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що у США «немає потреби використовувати AstraZeneca в боротьбі з COVID у наступні кілька місяців», бо в країні вже дозволені й доступні у великих кількостях три інші вакцини.

У Білому дому також зазначили, що найближчим часом адміністрація США оголосить більше деталей про плани розповсюдження вакцин серед інших країн.

Адміністрація Байдена раніше заявляла, що в її пріоритеті спочатку вакцинувати американців, а вже потім думати про інші країни, зазначає видання Hill. Але останнім часом епідеміологічна ситуація в країні сильно покращилася.

Нагадаємо, за минулу добу від Covid вакциновано понад 11 тис. українців. Всього від початку кампанії вакцинації від Covid-19 в Україні проведено 539 133 щеплення.

Станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу.