США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca

Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити 60 млн доз вакцини AstraZeneca іншим країнам. Про це написав у Twitter головний радник Білого дому з боротьби з коронавірусом Енді Славітт.

«США виділять 60 млн доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні», – повідомив він.

BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available.