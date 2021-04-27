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    Київ вийшов на тендер із закупівлі вакцин. Хочуть 280 тис. доз

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    Вакцинація в Україні почалася 24 лютого препаратом&nbsp;Covishield - Київ вийшов на тендер із закупівлі вакцин. Хочуть 280 тис. доз
    Вакцинація в Україні почалася 24 лютого препаратом Covishield
    Фото: КМДА

    На закупівлю вакцини передбачено майже 140 млн грн

    Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації оголосив тендер на закупівлю вакцини проти Covid-19. Відповідне оголошення з’явилося на сайті Prozzoro.

    Згідно з оголошенням, Київ планує закупити 277777 доз вакцини проти коронавірусу.

    Очікувана вартість закупівлі – 139 999 608 грн.

    Торги розпочнуться 29 червня 2021 року.

    Строк поставки вакцини: протягом 2021 року.

    У тендері не вказано, яку саме вакцину хоче купити КМДА.

    До слова, Київська міська рада стала першою міською радою в Україні, яка передбачила можливість закупівлі вакцини у Міській цільовій програмі «Здоров’я киян на 2020-2022 роки» 11 лютого, виділивши 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу у столиці.

    Від початку кампанії з вакцинації станом на 26 квітня у Києві було зроблено 50897 щеплень проти коронавірусу.

    Як заявляла заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, в Києва є всі юридичні передумови для закупівлі вакцини від коронавірусу напряму у виробника.

    За її словами, наразі місто продовжує переговори з кількома виробниками вакцин в умовах величезного дефіциту препаратів для щеплення у світі. Мер столиці Віталій Кличко для ведення переговорів використовує усі можливі особисті зв’язки.

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    Теги: Віталій Кличко Київ тендер КМДА щеплення вакцинація коронавірус
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