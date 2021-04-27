Київ вийшов на тендер із закупівлі вакцин. Хочуть 280 тис. доз
На закупівлю вакцини передбачено майже 140 млн грн
Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації оголосив тендер на закупівлю вакцини проти Covid-19. Відповідне оголошення з’явилося на сайті Prozzoro.
Згідно з оголошенням, Київ планує закупити 277777 доз вакцини проти коронавірусу.
Очікувана вартість закупівлі – 139 999 608 грн.
Торги розпочнуться 29 червня 2021 року.
Строк поставки вакцини: протягом 2021 року.
У тендері не вказано, яку саме вакцину хоче купити КМДА.
До слова, Київська міська рада стала першою міською радою в Україні, яка передбачила можливість закупівлі вакцини у Міській цільовій програмі «Здоров’я киян на 2020-2022 роки» 11 лютого, виділивши 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу у столиці.
Від початку кампанії з вакцинації станом на 26 квітня у Києві було зроблено 50897 щеплень проти коронавірусу.
Як заявляла заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, в Києва є всі юридичні передумови для закупівлі вакцини від коронавірусу напряму у виробника.
За її словами, наразі місто продовжує переговори з кількома виробниками вакцин в умовах величезного дефіциту препаратів для щеплення у світі. Мер столиці Віталій Кличко для ведення переговорів використовує усі можливі особисті зв’язки.