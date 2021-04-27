Порошенко закликав Раду підтримати постанову про доступ українців до Covid-вакцинації

Україна на сьогоднішній день за рівнем вакцинації відстає від таких країн, як Ангола, Бангладеш, Екваторіальна Гвінея і Зімбабве

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав Верховну Раду ухвалити постанову щодо рівного доступу громадян до якісних вакцин та лікування від коронавірусу. Порошенко з парламентської трибуни наголосив, що від початку пандемії в Україні повністю провакциновано лише дев’ятеро людей.

«Ще вчора їх було п’ять осіб, а сьогодні – вже дев'ять. В той же час загальна кількість вакцинацій складає трохи більше 11 тисяч. У нас все ще зберігається відстань 5 років до колективного імунітету. І лише 539 тисяч отримали першу ін’єкцію, це менше, ніж півтора відсотка», – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що Україна на сьогоднішній день за рівнем вакцинації відстає від таких країн, як Ангола, Бангладеш, Екваторіальна Гвінея, Зімбабве та інших держав третього світу.

«Вакцинація – це наріжний камінь добре відомого антиковідного плану «Європейської солідарності». Він головний в проєкті постанови Верховної Ради, і я дуже дякую усім фракціям, які підписали підписні листи, і ми зібрали 154 підписи. На жаль, з монобільшості ми не маємо жодного підпису. І тим самим є ризик, що вони стануть безвідповідальними співучасниками злочинної бездільності діючої влади», – зауважив лідер «Євросолідарності».

«Зараз вони «цапом-відбувайлом» хочуть зробити міністра Степанова – туди йому й дорога. Але я хочу наголосити, що зрив програми тестування – це відповідальність Зеленського.

Зрив введення нових ліжок в лікарнях з обладнаних киснем – це відповідальність Зеленського. Захист лікарів – це відповідальність Зеленського. І несвоєчасне укладання контрактів на вакцинування – це відповідальність Зеленського», – наголошує п’ятий президент.

Отже, політсила «ЄС» внесла проєкт постанови, яким передбачається забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин. Порошенко наголосив, що треба визнати неналежним і незадовільним виконання постанови Верховної Ради про заходи протидії поширенню коронавірусу. І взяти відповідальність за фактичний зрив вакцинації, передбачений дорожньою картою.

«Якщо треба, ми готові взяти участь в засіданні РНБО і разом, об’єднавшися, зупинити пандемію. Закликаю проголосувати за постанову», – резюмував Порошенко.

Відзначимо, що в Україні завтра запрацюють понад дві тисячі пунктів Covid-вакцинації.

Наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення до найближчого пункту можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру. Адресу та телефон пункту вакцинації можна знайти на сайті про вакцинацію проти Covid-19 – vaccination.covid19.gov.ua. Для отримання щеплення необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.

У МОЗі нагадали, що 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже в травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо людина отримала першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.