Експерти назвали «смачні ліки» від застуди



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У середу, 28 жовтня, о 10.00 на «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений «смачним лікам» від застуди.

Піклуватися про своє здоров'я необхідно завжди, а особливо в осінньо-зимовий період. Зміцнити імунітет і вберегтися від простудних захворювань допоможуть мед, малина і обліпиха. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розібралися, чим ці продукти корисні для нашого здоров'я, як їх правильно вибирати і вживати.

Мед

Чим корисний?

Борис Скачко, дієтолог: «Основною перевагою меду є його склад, який допомагає поповнити запас корисних речовин: вуглеводів, мінералів і мікроелементів. Крім того, мед містить органічні кислоти, вітамін С і вітаміни групи В. Цей продукт має антибактеріальні властивості, стимулює травлення, зміцнює імунітет, а також є популярним протизастудним засобом, який послаблює віруси. Важливо пам'ятати: мед не виносить високих температур. При нагріванні понад 50 ºС він втрачає практично всі корисні властивості. Норма вживання для дорослої людини становить до 50 г на добу».

Як обрати?

Юлія Слива, експерт з якості та безпеки продуктів:

1. Натуральний мед не повинен бути дуже рідким. Нитка меду тягуча, вона ллється «книжечкою»; крапля меду на поверхні не розтікається, а тримає свою форму. А літрова банка справжнього меду не може важити менше 1 кг 400 г.

2. У якісному продукті не повинно бути «пластівців», видимих домішок, він не повинен розшаровуватися. Якщо, наприклад, вгорі банки рідина, а внизу - щільна консистенція, швидше за все, мед або нагрівали, або ж змішали разом мед різних сезонів.

3. Найчастіше підробляють рідкий мед, а ось кристалізований підробити складніше. Тому з осені кристалізація - певною мірою є підтвердженням натуральності меду.

Що приготувати?

Настоянка з медом від застуди

(Австралійський рецепт від ведучого Олександра Лук'яненка)

Подрібнюємо в блендері 1 см кореня імбиру, 1 зубчик часнику, 1,5 ст. л. меду і 1,5 ст. л. агави. Додаємо 0,5 л води і варимо 10 хвилин. Коли суміш трохи охолоне, додаємо до неї ще мед, сік лимона і кайенский перець за смаком. Проціджуємо і п'ємо потроху, поки напій теплий.

Малинове варення

Чим корисно?

Борис Скачко, дієтолог: «Малина містить саліцилову кислоту, яка допомагає знизити температуру тіла, надаючи потогінну дію. Малинове варення є не тільки жарознижуючим, але і загальнозміцнюючим і відновлюючим засобом. Тому воно рекомендовано як профілактика всіх вірусних інфекцій».

Як обрати?

Юлія Слива, експерт з якості та безпеки продуктів: «Варення повинне бути напіврідким. Розглядаючи баночку в магазині, одразу ж дивіться на склад. Першими в списку інгредієнтів повинні значитися ягоди, а тільки потім - цукор. Тут же може бути і пектин (E440). Це полісахарид, корисний для травлення, його виробники використовують в якості згущувача. А ось якщо в складі є інші хімічні добавки, то від покупки варто відмовитися».

Що приготувати?

Малинове варення

(Рецепт від провідних рубрики «Кухонні поради» Дмитра Чистякова і Марини Іскри)

Малину промиваємо і сушимо на паперовому рушнику. Засипаємо ягоди цукром в пропорції 1: 1 і залишаємо постояти кілька годин при кімнатній температурі. Дістаємо шумівкою ягоди, а сироп ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Не забуваємо знімати пінку. Кип'ятимо протягом 10 хвилин, а потім повертаємо ягоди в сироп і варимо ще 5 хвилин, постійно помішуючи. Готовність варення можна перевірити по крапельці. Якщо вона не розтікається по тарілці, то варення готове. Коли воно охолоне - розливаємо по банках, попередньо їх простерилізувавши.

Обліпиха

Чим корисна?

Борис Скачко, дієтолог: «Ця ягода - справжня вітамінна бомба. І перш за все вона багатюще джерело аскорбінової кислоти - головного ворога застуд. У ягодах обліпихи також містяться вітаміни групи В, вітамін С, каротин і залізо. Обліпиха багата і вітаміном Е, який перешкоджає старінню організму».

Як обрати?

Юлія Слива, експерт з якості та безпеки продуктів: «Вибирайте обліпиху яскраво-жовтого або оранжевого кольору, такі плоди - дозрілі. Ягоди повинні бути сухими, щільними на дотик. Обліпиха довше зберігається на гілочці, тому краще купувати її в такому вигляді. Якщо ви хочете заготовити обліпиху на зиму, пам'ятайте, що найбільше вітаміну С зберігається в ягоді, перетертої з цукром у співвідношенні 1: 1, без термічної обробки. Щоб пюре довше зберігалося, закривайте його в попередньо простерилізовані банки і зберігайте в холодильнику».

Що приготувати?

Соус з обліпихи

Добре промиваємо 100 г обліпихи. Разом з 2 зубчиками часнику перебиваємо її в блендері. Протираємо суміш через сито. Отриманий сік переливаємо в сотейник, додаємо 1 ст. л. борошна, сіль і перець за смаком. Добре перемішуємо і ставимо варити на невеликий вогонь. Доводимо суміш до кипіння, постійно помішуючи соус. Коли він загусне, знімаємо сотейник з плити і даємо соусу охолонути. Додаємо 1 ч. л. меду і добре перемішуємо. Цей пікантний соус ідеально поєднується з м'ясом.