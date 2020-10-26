В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу



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До кінця цього тижня в Україну прибуде 14 тис. флаконів

МОЗ придбає 28 200 одиниць ремдесивіру

В Україну до кінця тижня прибуде 14 тисяч флаконів препарату ремдесивіру для лікування коронавірусу. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Зазначається, що минулого тижня МОЗ надало дозвіл на ввезення незареєстрованого лікарського засобу ремдесивір, який був закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України» для лікування коронавірусної хвороби.

«В Україну має прибути перша партія даного лікарського засобу, це близько 14 тисяч флаконів. Постачання буде здійснюватися до кінця цього тижня», – сказав урядовець.

Іващенко уточнив, що загальна процедура закупівлі передбачає закупівлю 28 200 одиниць цього лікарського засобу, що буде направлено на лікування 4 700 пацієнтів із середньою та важкою патологією перебігу Covid-19.

Він додав, що ремдесивір входить до вітчизняного медичного протоколу із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції.

«Даний лікарський засіб застосовується у багатьох країнах, зокрема у США, Японії, Австралії, країни ЄС. Даний лікарський засіб входиь в їхні протоколи лікування», - сказав Іващенко.

Як повідомляв 18 жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, препарат ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України. Він також повідомив, що під час застосування ліків зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й кількість летальних випадків.