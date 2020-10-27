Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 6677 людей



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Минулої доби померли 126 осіб

За минулу добу одужали 2799 людей

В Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Це на 1251 особу більше, ніж у попередній день (5426). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Також відомо, що одужали 2799 людей (у попередній день 1029), а 126 – померло від ускладнень (73).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

Як повідомлялося, науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.

До відома, у світі станом на 27 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 777 856 людей. Від початку пандемії одужало понад 32 182 568 осіб, а кількість померлих зросла до 1 164 520 людей.