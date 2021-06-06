Фахівець розповів, як працюватимуть Covid-паспорти українців

Covid-паспорти для українців мають запрацювати з 1 липня

Сертифікати вакцинації проти Covid-19, що істотно полегшить подорожі українців по Європі, за планом мають запрацювати з 1 липня.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Дом» голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій, – повідомляє Укрінформ.

За його словами, впровадження електронних сертифікатів, які дозволять українцям в умовах пандемії більш вільно подорожувати країнами Євросоюзу, йде за планом, і в процес залучений не тільки МОЗ.

«Є план дій, щоб 1 липня запустити цю систему. Не тільки Міністерство охорони здоров’я впроваджує такі електронні сертифікати. Бо, наприклад, без Міністерства закордонних справ неможливо, адже узгодження ведуться і на міжнародному рівні. Поки я не бачу підстав для занепокоєння», – підкреслив Лапій.

Він додав, що українці, які не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, не повинні побоюватися, що в’їзд у ЄС для них буде закритий. Вони, як і раніше, будуть здавати ПЛР-тест або експрес-тест, або перебувати на ізоляції. Проте наявність щеплення і сертифіката про це істотно полегшить перебування в європейських країнах,. «Бо це додаткова свобода», – зауважив Лапій.

Він уточнив, що термін дії сертифіката залежатиме від кількості доз вакцини.

«Більшість вакцин припускають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Можливо, через рік буде зроблено рішення про те, що необхідно вводити додаткову дозу. Країни можуть самостійно приймати рішення про кількість доз – однієї або двох. Всі, хто проходить вакцинацію в Україні проти Covid-19, вже є в електронній базі даних», – пояснив експерт.

При цьому він зауважив, що після повернення в Україну громадяни можуть користуватися тим же сертифікатом, не проходячи ПЛР-тестування. Щоправда, за словами Лапія, опція наразі ще не працює.

«Ідея в тому, щоб після повернення ви користувалися цим же електронним сертифікатом про вакцинацію, бо ви щеплені, і у нього немає терміну давності. Поки що це не працює в Україні, як і в багатьох інших країнах», – сказав експерт.

Нагадаємо, станом на 6 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 994 особи, летальних випадків – 42, одужало – 4516 осіб.