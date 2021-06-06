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    У США вже ввели понад 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

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    138112702 людини в США вже повністю щеплені від хвороби - У США вже ввели понад 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу
    138112702 людини в США вже повністю щеплені від хвороби
    Фото з відкритих джерел

    Наразі 170272150 людей у Штатах отримали щонайменше одну дозу вакцини

    У Штатах станом на суботу, 5 червня, загалом ввели понад 300 мільйонів доз вакцини від Covid-19.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    Як зазначається, станом на ранок суботи у США ввели пацієнтам 300268730 доз вакцин проти Covid-19 та розподілили 371520975 доз медичних засобів.

    Центр з контролю та профілактики захворювань США повідомив, що наразі 170272150 людей отримали щонайменше одну дозу вакцини, тоді як 138112702 людини вже повністю щеплені від хвороби.

    У четвер радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у першу чергу США надішлють вакцини країнам Азії, Африки, Латинської Америки та інших регіонів світу, зокрема Україні.

    Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 червня зафіксували 173725873 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3736367 смертей, одужали 156601284 особи.

    Нагадаємо, станом на 6 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 994 особи, летальних випадків – 42, одужало – 4516 осіб.

    Теги: США хвороби епідемія вакцинація коронавірус
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    У США вже ввели понад 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу