В Україні за минулу добу від коронавірусу померло 42 людини
Минулої доби в Україні госпіталізували 994 особи
Станом на 6 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 994 особи;
- летальних випадків – 42;
- одужало – 4516 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 16749 особу,
- методом ІФА – 3953 особи,
- експрес-тестами – 11567 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2214517 осіб;
- одужало – 2093228 осіб;
- летальних випадків – 51182;
- проведено ПЛР-тестувань – 10336155.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.
Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.