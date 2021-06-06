В Україні за минулу добу від коронавірусу померло 42 людини

Минулої доби в Україні госпіталізували 994 особи

Станом на 6 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 994 особи;

летальних випадків – 42;

одужало – 4516 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16749 особу,

методом ІФА – 3953 особи,

експрес-тестами – 11567 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2214517 осіб;

одужало – 2093228 осіб;

летальних випадків – 51182;

проведено ПЛР-тестувань – 10336155.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.

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