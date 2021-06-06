  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні за минулу добу від коронавірусу померло 42 людини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській області - В Україні за минулу добу від коронавірусу померло 42 людини
    Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській області
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Україні госпіталізували 994 особи

    Станом на 6 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 994 особи;
    • летальних випадків – 42;
    • одужало – 4516 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 16749 особу,
    • методом ІФА – 3953 особи,
    • експрес-тестами – 11567 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2214517 осіб;
    • одужало – 2093228 осіб;
    • летальних випадків – 51182;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10336155.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

    196824810_1868052536691176_1620034600507831710_n

    Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.

    Читайте також:
    Українська вакцина: це можливо? Інтерв’ю з директором Інституту молекулярної біології і генетики
    Теги: Київ хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за минулу добу від коронавірусу померло 42 людини