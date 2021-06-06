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    В Україні повністю вакцинованих від Covid-19 вже понад 146 тисяч

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    Станом на 06 червня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 640914 людей

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Україні було щеплено 40101 людину

    Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали більш як 146 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,36 мільйона щеплень, за останню добу з яких – понад 40 тисячі, більшість з них – першою дозою. Про це повідомляє МОЗ України.

    «40101 людину щеплено проти Covid-19 за добу 05 червня 2021 року. Одну дозу отримали 39229 людей, повністю імунізовані – 872 людини», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що протягом доби працювали:

    • 327 мобільних бригад,
    • 418 пунктів щеплення.

    Станом на 06 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 640914 людей.

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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1216602 особи, з них отримали 1 дозу – 1216600 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 146664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 363 264 щеплень, відзвітували у МОЗ.

    Нагадаємо, станом на 6 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 994 особи, летальних випадків – 42, одужало – 4516 осіб.

    Як повідомлялося, Кілька тисяч людей – до центру масової вакцинації у Києві вишикувалися довжелезні черги.

    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
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    В Україні повністю вакцинованих від Covid-19 вже понад 146 тисяч